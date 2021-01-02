İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi
|02 Ocak 2021 15:56
|+Aa- Yazdır
İzmir'in Konak ilçesinde, polisin şüphe üzerine bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı. Şüphelinin patlayıcıyı aldığı adreste yapılan aramada, başka bir EYP daha ele geçti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın başlattığı 'Narko Alan' projesinde görevli polis memurları, 830 Sokak'ta yürüyen İ.İ.'yi (31) şüphe üzerine durdurdu. Uyuşturucu ticareti, otodan hırsızlık, uyuşturucu kullanma, bıçaklı yaralama, silahlı yaralama ve yağma gibi birçok suçtan kaydı bulunan İ.İ.'nin üzerinde yapılan aramada, çeketinin cebinden 10 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP çıktı. İ.İ. gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, sorgusunda EYP'yi kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan kaydı bulunan A.T.A.'dan (29) aldığını söyledi. Polis ekipleri, A.T.A.'nın Tuzcu Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 15 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin TEM Şube'de işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı
02 Ocak 2021 17:23
|'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı
02 Ocak 2021 16:38
|Özel harekat polisi denize atlayıp turisti kurtardı
02 Ocak 2021 15:27
|Hastane yangınında yaralanan akademisyen, hayatını kaybetti
02 Ocak 2021 14:11
|Evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti
02 Ocak 2021 13:49
|Küçükçekmece'de Iraklı iş insanının koruması silahla öldürüldü
02 Ocak 2021 12:48
|Kırıkkale'de aynı aileden 2'si çocuk 8 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
02 Ocak 2021 12:25
|Kendisini sakinleştirmeye çalışan polisin elini ısıran kişi gözaltına alındı
02 Ocak 2021 11:50
|Tüketiciden indirim adı altında alınan cayma bedelleri geri alınabilir
02 Ocak 2021 11:39
|İzmir'de bir hastanenin AMATEM binasında çıkan yangın söndürüldü
02 Ocak 2021 11:11