1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde, polisin şüphe üzerine bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı. Şüphelinin patlayıcıyı aldığı adreste yapılan aramada, başka bir EYP daha ele geçti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
 02 Ocak 2021 15:56
+Aa- Yazdır
İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde, polisin şüphe üzerine bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı. Şüphelinin patlayıcıyı aldığı adreste yapılan aramada, başka bir EYP daha ele geçti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın başlattığı 'Narko Alan' projesinde görevli polis memurları, 830 Sokak'ta yürüyen İ.İ.'yi (31) şüphe üzerine durdurdu. Uyuşturucu ticareti, otodan hırsızlık, uyuşturucu kullanma, bıçaklı yaralama, silahlı yaralama ve yağma gibi birçok suçtan kaydı bulunan İ.İ.'nin üzerinde yapılan aramada, çeketinin cebinden 10 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP çıktı. İ.İ. gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, sorgusunda EYP'yi kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan kaydı bulunan A.T.A.'dan (29) aldığını söyledi. Polis ekipleri, A.T.A.'nın Tuzcu Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 15 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin TEM Şube'de işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı
02 Ocak 2021 17:23		 'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı
02 Ocak 2021 16:38
Özel harekat polisi denize atlayıp turisti kurtardı
02 Ocak 2021 15:27		 Hastane yangınında yaralanan akademisyen, hayatını kaybetti
02 Ocak 2021 14:11
Evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti
02 Ocak 2021 13:49		 Küçükçekmece'de Iraklı iş insanının koruması silahla öldürüldü
02 Ocak 2021 12:48
Kırıkkale'de aynı aileden 2'si çocuk 8 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
02 Ocak 2021 12:25		 Kendisini sakinleştirmeye çalışan polisin elini ısıran kişi gözaltına alındı
02 Ocak 2021 11:50
Tüketiciden indirim adı altında alınan cayma bedelleri geri alınabilir
02 Ocak 2021 11:39		 İzmir'de bir hastanenin AMATEM binasında çıkan yangın söndürüldü
02 Ocak 2021 11:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:23 - Doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı17:21 - Bilim Kurulu Üyesi İlhan'ın yürek burkan hikayesi17:18 - AstraZeneca aşısı, 4 Ocakta piyasaya sürülecek16:48 - Futbolcu Omar'dan ambulans şoförüne: Ailesi zarar görür16:41 - Elektronik kelepçe izleme merkezi bu ay faaliyete geçecek16:38 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı
16:33 - Bitcoin 31 bin dolar sınırını geçti16:25 - İnternette satıp, otobüsle Türkiye'nin her yerine yolluyorlar16:23 - ASELSAN'ın küp uydusu için geri sayım16:21 - Yanlış antibiyotik kullanımı hayatını zindana çevirdi!16:13 - Antalya Valisi Yazıcı, koronavirüse yakalandı16:12 - 'Koronavirüs nedeniyle bu yıl daha az grip vakası görüldü'
16:09 - Devam eden bir dava, rotasyon tercihlerinde etkili olur mu?16:08 - Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına girdi16:04 - Salgın dünya genelinde eğitimi de sekteye uğrattı16:01 - Aralıkta en çok bu ürünün fiyatı arttı15:56 - İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi
15:46 - Donan göl ve menderesler görsel şölen sunuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 Ocak 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü iller
Başkent'te garajda ölü bulunan 3 gencin ölüm nedeni belli oldu
Dolandırıcıların gösterdiği ilgiden memnun kaldı! Üç dakikada 19 bin lirası gitti
5 üniversiteye Rektör ataması yapıldı
Aşı beni ne kadar korur? Sıra ne zaman gelir? İşte cevapları
Kütahya'da erkeksiz fabrika! Dünyada örneği az
Genç oyuncuya ormanda tecavüz eden kuryeye 22 yıl hapis!
Milli atlet Süreyya Ayhan'a büyük şok! Şampiyonluk hediyesi eve el konuldu
Bakan Koca'dan acil durum hastanelerine ilişkin açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ben nereye gitsem yalnızlığın baskenti orası 3
reface uygulaması 1
türbanlı hakimden kuşkum var 5
farkında olmadan milyon şarkı ezberlemek 2
emniyet kemeri takmama cezası 1
tarihi değiştiren buluşlar 1
Ben sözcü gazetesini okumuyorum kimse de para verip almasın 9
Vaka sayılarının sert şekilde düşmesi 2
her yılbaşında 10 dan geriye doğru sayan eleman 3
Erdoğan'ın türbanlı kadınlara vitrin mankeni demesi 4
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam