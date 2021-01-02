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Aralıkta en çok bu ürünün fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası'nca kentte aralıkta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 36,49 ile taze fasulye olduğu bildirildi.
 02 Ocak 2021 16:01
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Aralıkta en çok bu ürünün fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından Aralık 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 106'sının perakende fiyatı artarken, 22 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı.

Aralık ayında taze fasulye fiyatı yüzde 36,49 arttı

Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 36,49 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 26,88 ile kabak, yüzde 26,15 ile yeşil soğan, yüzde 20,75 ile karnabahar ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 20,90 ile elektrik süpürgesi olarak kayıtlara geçti.

Portakal yüzde 17,48 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan portakal yüzde 17,48 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 16,48 ile otel oda konaklama ücreti, gıda harcamaları grubundan yaş kuru sebze ve meyveler grubundan yüzde 11,22 ile limon, yüzde 4,70 ile lahana ve yüzde 4,40 ile muz olarak belirlendi.
Anadolu Ajansı
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