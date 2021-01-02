1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Koronavirüs nedeniyle bu yıl daha az grip vakası görüldü'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, pandemi sürecindeki önlemler nedeniyle geçen yıla göre daha az grip vakasının görüldüğünü söyledi.
 02 Ocak 2021 16:12
+Aa- Yazdır
'Koronavirüs nedeniyle bu yıl daha az grip vakası görüldü'

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, kış aylarının gelmesi ve viral hastalıkların artması nedeniyle koronavirüs vaka sayısının artmasının beklenen bir sonuç olduğunu anlattı. Prof. Dr. Yalçın, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maske, mesafe ve hijyen kurallarına genel itibariyle uyulmasıyla birlikte geçen yıla oranla daha az grip vakası görüldüğünü açıkladı.

'VİRAL HASTALIKLARIN ARTMASIYLA MUTASYON BEKLENEN SONUÇTU'

Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, virüsün yaşamsallığını sürdürebilmesi için önemli DNA ve RNA'sında değişimler meydana gelebileceğini anlattı. Şu ana kadar koronavirüsün 3 farklı mutasyonunun belirlendiğini aktaran Prof. Dr. Yalçın, mutasyonlara karşı ülkelerin çeşitli önlemler aldığını belirtti. Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Hollanda, İngiltere, Almanya, Belçika gibi gelişmiş ülkeler dış dünyayla ilişkilerini azalttı. Bu mutasyonlar virüsün hızlı ve kolay yayılması için önemli bir husus ama mutasyonların nasıl bir sonuç doğuracağını şimdiden söylemek zor. Ama gerçekte Covid-19 vakalarının halen belli bir düzeyde olduğu, çok fazla bir düşmenin gözlenmediği ortaya çıkmakta. Tabi kış aylarıyla birlikte hastalığın diğer viral hastalıklarla birlikte artması beklenen bir sonuçtu" diye konuştu.

TOPLUMSAL VE KİŞİSEL TEDBİRLER GRİP VAKASINI DÜŞÜRDÜ

Farklı ülkelerdeki grip hakkında yayınları da incelediğini belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Grip hastalığının biraz daha azaldığı, muhtemelen koruyucu önlemlerin, yani maske takılması, el hijyenlerine dikkat edilmesi gibi davranışların buna katkısı olduğu düşünülmektedir. Grip henüz bir zirve oluşturmadı ama Covid'in halen sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Diğer solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan viral etkenler ya da soğuk algınlığı etkenleri de burada devreye girebilir ama bunların ayrıştırılmasını iyi yapmak lazım. Ateş, öksürük nefes darlığı, tat ya da koku kaybı, Covid-19'un semptomları arasında yer alıyor" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi İlhan'ın yürek burkan hikayesi
02 Ocak 2021 17:21		 Futbolcu Omar'dan ambulans şoförüne: Ailesi zarar görür
02 Ocak 2021 16:48
İnternette satıp, otobüsle Türkiye'nin her yerine yolluyorlar
02 Ocak 2021 16:25		 Yanlış antibiyotik kullanımı hayatını zindana çevirdi!
02 Ocak 2021 16:21
Antalya Valisi Yazıcı, koronavirüse yakalandı
02 Ocak 2021 16:13		 Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına girdi
02 Ocak 2021 16:08
Salgın dünya genelinde eğitimi de sekteye uğrattı
02 Ocak 2021 16:04		 Prof. Dr. Tezer: Çin'de Sinovac aşısı 700 bin doz uygulandı
02 Ocak 2021 15:40
Prof. Dr. Mutlu: Günlük vaka sayımız 55'e kadar düştü
02 Ocak 2021 15:33		 Bu köyde sepet örmeyi bilmeyene kız vermiyorlar
02 Ocak 2021 15:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:23 - Doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı17:21 - Bilim Kurulu Üyesi İlhan'ın yürek burkan hikayesi17:18 - AstraZeneca aşısı, 4 Ocakta piyasaya sürülecek16:48 - Futbolcu Omar'dan ambulans şoförüne: Ailesi zarar görür16:41 - Elektronik kelepçe izleme merkezi bu ay faaliyete geçecek16:38 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı
16:33 - Bitcoin 31 bin dolar sınırını geçti16:25 - İnternette satıp, otobüsle Türkiye'nin her yerine yolluyorlar16:23 - ASELSAN'ın küp uydusu için geri sayım16:21 - Yanlış antibiyotik kullanımı hayatını zindana çevirdi!16:13 - Antalya Valisi Yazıcı, koronavirüse yakalandı16:12 - 'Koronavirüs nedeniyle bu yıl daha az grip vakası görüldü'
16:09 - Devam eden bir dava, rotasyon tercihlerinde etkili olur mu?16:08 - Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına girdi16:04 - Salgın dünya genelinde eğitimi de sekteye uğrattı16:01 - Aralıkta en çok bu ürünün fiyatı arttı15:56 - İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi
15:46 - Donan göl ve menderesler görsel şölen sunuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 Ocak 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü iller
Başkent'te garajda ölü bulunan 3 gencin ölüm nedeni belli oldu
Dolandırıcıların gösterdiği ilgiden memnun kaldı! Üç dakikada 19 bin lirası gitti
5 üniversiteye Rektör ataması yapıldı
Aşı beni ne kadar korur? Sıra ne zaman gelir? İşte cevapları
Kütahya'da erkeksiz fabrika! Dünyada örneği az
Genç oyuncuya ormanda tecavüz eden kuryeye 22 yıl hapis!
Milli atlet Süreyya Ayhan'a büyük şok! Şampiyonluk hediyesi eve el konuldu
Bakan Koca'dan acil durum hastanelerine ilişkin açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırmızı köpek 2
oyunculuğu vay be dedirten filmler 3
İtalya'daki Sağlık çalışanlarının aşıya hayır demesi 5
telefonumu ve kimliğimi vericem 5
her yılbaşında 10 dan geriye doğru sayan eleman 3
o ses Türkiye yılbaşı özel 2
Köprü geçişlerine 25 zam yapılması 3
exxen'in aylık 9,90 lira olması 2
2021 3
2020'ye minnet notu bırak 1
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam