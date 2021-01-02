Antalya Valisi Yazıcı, koronavirüse yakalandı
ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren Vali Yazıcı, 10 günlük sürecin sonunda yeniden PCR testi yaptıracak.
|02 Ocak 2021 16:13
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ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren Vali Yazıcı, 10 günlük sürecin sonunda yeniden PCR testi yaptıracak.
Eşi ve 4 çocuğundan 2'sinde koronavirüs görülmesinin ardından test yaptıran Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da test sonucu pozitif çıktı. Bir hafta önce yaptırdığı testin pozitif çıkmasının ardından Vali Yazıcı, karantinaya girdi. Vali Yazıcı, eşi ve çocukları Konyaaltı Caddesi'ndeki valilik konağında karantina sürecini geçirirken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin evde devam ettiği öğrenildi.
Vali Yazıcı'nın evdeki karantina sürecinin önümüzdeki hafta sona ereceği ve 10 günün sonunda yeniden PCR testi yapılacağı belirtildi.
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