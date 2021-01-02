1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ASELSAN'ın küp uydusu için geri sayım

ASELSAT 3U Küp Uydusu, 14 Ocak'ta SpaceX firmasına ait Falcon-9 roketi ile alçak dünya yörüngesine yerleştirilmek üzere ABD'ye gönderildi
 02 Ocak 2021 16:23
+Aa- Yazdır
ASELSAN'ın küp uydusu için geri sayım

ASELSAN tasarımı kritik bileşenlerin, İstanbul Teknik Üniversitesince üretilen platforma entegre edilmesiyle geliştirilen ASELSAT Küp Uydusu'nun uzaya gönderilmesi için geri sayım başladı.

Uydu haberleşme sistemleri, askeri birliklerin vazgeçilmez haberleşme araçlarını oluşturuyor. Komuta kontrol sistemlerinin birer parçası olan emniyetli ses, görüntü ve veri haberleşmesi için kullanılan uydu teknolojilerinin önemi, özellikle sınır ötesi operasyonlar sırasında daha da artıyor.

Buradan hareketle ASELSAN, sahadaki askeri birliklerle bunların bağlı bulundukları komuta merkezlerinin ve karargahlarla muharebe alanındaki komutanlıkların taktik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, en yetkin haberleşme araçlarından birini daha alternatif çözüm olarak ortaya koyuyor.

ASELSAN, uydu teknolojileri konusunda sahip olduğu proje yönetimi, sistem/alt sistem tasarımı, yazılım geliştirme, üretim, test ve entegrasyon alanlarındaki bilgi ve tecrübesini kullanarak, gerek askeri, gerekse sivil uydu haberleşme sistemleri ve uydu sistemleri çözümleri sunuyor.

Bu kapsamda son olarak öz kaynaklı Ar-Ge Projesi kapsamında ASELSAT 3U Küp Uydusu geliştirildi. Uydu, 14 Ocak'ta SpaceX firmasına ait Falcon-9 roketi ile alçak dünya yörüngesine yerleştirilmek üzere ABD-Florida'ya doğru yola çıktı.

- Ürünlere tarihçe kazandırılacak

ASELSAN tasarımı kritik bileşenlerin, İstanbul Teknik Üniversitesince üretilen platforma entegre edilmesiyle geliştirilen ASELSAT'ın yörüngeye başarılı şekilde yerleştirilmesinin ardından görevine başlaması bekleniyor.

ASELSAT, kamera görev yükü ile elde edeceği optik görüntüyü, X-Bant aşağı hat alt sistemi aracılığıyla yer istasyonuna indirecek, sayısal kart görev yükü üzerinde bulunan radyasyon dozimetresi ve sıcaklık sensörü ile uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacak.

ASELSAT Küp Uydu Projesi'yle, şirket tarafından geliştirilen X-Bant vericinin yörüngedeki görevi sırasında doğrulamasının gerçekleştirilmesi ve ASELSAN ürünlerine tarihçe kazandırılması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Coğrafi bilgi sistemlerinin verilerine e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabilecek
30 Aralık 2020 11:05		 Türksat 5A 5 Ocak'ta fırlatılacak
29 Aralık 2020 07:15
Yerli ve milli torpido geliştirilmesi projesi: ORKA
27 Aralık 2020 12:34		 'Beynimiz 2030'da bulut bilişime bağlanacak'
27 Aralık 2020 07:04
Türk mühendislerin geliştirdiği eSIM tanıtıldı
24 Aralık 2020 13:09		 Apple'dan sonra bir teknoloji şirketi daha otomobil pazarına giriyor
23 Aralık 2020 21:20
Analistler: 'Azerbaycan, Türk SİHA'larıyla üstünlük sağladı'
23 Aralık 2020 20:29		 WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
23 Aralık 2020 13:19
Türk mühendisler geliştirdi! eSIM 2021'de hayata geçecek
22 Aralık 2020 16:55		 Apple, otomobili için tarih verdi
22 Aralık 2020 16:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:23 - Doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı17:21 - Bilim Kurulu Üyesi İlhan'ın yürek burkan hikayesi17:18 - AstraZeneca aşısı, 4 Ocakta piyasaya sürülecek16:48 - Futbolcu Omar'dan ambulans şoförüne: Ailesi zarar görür16:41 - Elektronik kelepçe izleme merkezi bu ay faaliyete geçecek16:38 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı
16:33 - Bitcoin 31 bin dolar sınırını geçti16:25 - İnternette satıp, otobüsle Türkiye'nin her yerine yolluyorlar16:23 - ASELSAN'ın küp uydusu için geri sayım16:21 - Yanlış antibiyotik kullanımı hayatını zindana çevirdi!16:13 - Antalya Valisi Yazıcı, koronavirüse yakalandı16:12 - 'Koronavirüs nedeniyle bu yıl daha az grip vakası görüldü'
16:09 - Devam eden bir dava, rotasyon tercihlerinde etkili olur mu?16:08 - Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına girdi16:04 - Salgın dünya genelinde eğitimi de sekteye uğrattı16:01 - Aralıkta en çok bu ürünün fiyatı arttı15:56 - İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi
15:46 - Donan göl ve menderesler görsel şölen sunuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 Ocak 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü iller
Başkent'te garajda ölü bulunan 3 gencin ölüm nedeni belli oldu
Dolandırıcıların gösterdiği ilgiden memnun kaldı! Üç dakikada 19 bin lirası gitti
5 üniversiteye Rektör ataması yapıldı
Aşı beni ne kadar korur? Sıra ne zaman gelir? İşte cevapları
Kütahya'da erkeksiz fabrika! Dünyada örneği az
Genç oyuncuya ormanda tecavüz eden kuryeye 22 yıl hapis!
Milli atlet Süreyya Ayhan'a büyük şok! Şampiyonluk hediyesi eve el konuldu
Bakan Koca'dan acil durum hastanelerine ilişkin açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emniyet kemeri takmama cezası 1
1'de nostalji 2
Vaka sayılarının sert şekilde düşmesi 2
Siyaset 2
1 Ocak 2021 hava sıcaklığının anormal olması 4
Ben nereye gitsem yalnızlığın baskenti orası 3
bir ayağı sözlükte bir ayağı iki gözü eli kulağı iletide olan ya 1
30 yıldır görmeyen adamın gözünü açmak 3
diskalkuli 2
o ses Türkiye yılbaşı özel 2
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam