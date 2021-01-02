Bu ilçenin nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazova bölgesi, sokağa çıkma kısıtlamalarında nüfusunu 10 kat artırıyor. Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bölgeye vatandaşlar, doğa ile iç içe olmak için geliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki doğa ve orman içerisinde oluşturulan Boğazova bölgesinin nüfusu, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor. Bursa'nın merkez ilçeleri ve İstanbul, Yalova gibi çevre illerden ziyaretçilerin geldiği bölgede vatandaşlar, ormanlık alanda yer alan evlerde doğanın içinde dinleniyor. Yaklaşık 50 binanın yer aldığı ve 200 kişinin yaşadığı bölgede, hafta sonu nüfus 2 bin kişiye kadar çıkıyor. Bin 200 rakımlı ormanlık alanda yapılan bağ evlerine kapanan vatandaşlar, kısıtlama sırasında vakitlerini doğada geçiriyor.

'TABİATI ÇOK SEVİYORUZ'

Hafta sonu bağ evinde ailesiyle birlikte konaklayan Yalçın Ulama, 'Pandemi kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ormanın içerisindeki evimize gelip konaklıyoruz. Diğer zamanlarda işimizden dolayı buraya gelemiyorduk. Ama son dönemlerde yasaklarla birlikte bu bölge, bizim için bir fırsat oldu. Hafta sonlarını burada geçiriyoruz. Havası çok güzel. Yaylada dere de var. Doğayı çok seviyoruz. Bir çok vatandaş da buradaki evlerine geliyor' dedi.

Boğazova bölgesinin bulunduğu kırsal Çayyaka Mahallesi Muhtarı Sami Çakmak ise, '2020 yılı Mart ayından bu güne, pandemi sürecinin şehirlerdeki yayılma oranını dikkate adan vatandaşlarca, bu bölgemiz bir cazibe merkezi haline geldi. İstanbul, Bursa ve İnegöl'de ikamet edip, yazlığı olan insanlar buraya geliyorlar. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat biliyorlar. Açık alan, burada koronavirüs bulaşmıyor. Ailecek gelen vatandaşlar kendi evlerinde hafta sonunu geçiriyorlar. Buranın doğası çok güzel' diye konuştu.

Hafta nüfusunun arttığını belirten Çakmak, 'Burada yaklaşık 500 bina var. Yaklaşık 2 bin kişinin hafta sonu burada konakladığını biliyoruz. Hafta içine nazaran hafta sonları burada nüfus 10 kat artıyor' ifadelerini kullandı.

Bölgede paket servisi ile hizmet veren balıkçı Ömer Ağdık ise, 'Hafta sonları burada vakit geçiren vatandaşlara bizde alabalık, sucuk, kavurma servisi yapıyoruz' dedi.