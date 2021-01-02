Terkos Gölü 100 metre çekildi, kirlilik ortaya çıktı
|02 Ocak 2021 17:50
|+Aa- Yazdır
İstanbul'un barajlarının genel doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine düşerken, Terkos gölünde ise su seviyesi 21.42'ye kadar geriledi. Gölün yaklaşık 100 metre çekilmesi ile tekneler karaya otururken, ortaya çıkan çöpler havadan görüntülendi.
Yurt genelinde yağışların azalması ise kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul'da Terkos gölünün son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Gölün su seviyesi İSKİ verilerine göre yüzde 21.42'ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan çöp yığınları havadan görüntülendi. Gölün içine atılan araba lastikleri, cam şişeler ve atıklar gün yüzüne çıktı. Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise daha önce iskele olarak kullanılıp betona bağlanan teknenin karaya oturması oldu. Bu gibi onlarca teknenin suyun çekildiği için karaya oturduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Donan göl ve menderesler görsel şölen sunuyor
02 Ocak 2021 15:46
|Taksimetre ayarı için kilometrelerce kuyruk oluştu
01 Ocak 2021 20:35
|Bu ilçe 100 milyonluk talihliyi merak ediyor
01 Ocak 2021 19:57
|İlk kısmı açıldı: 10 gün ücretsiz olacak
01 Ocak 2021 17:19
|Müftülük binasında haç işareti iddialarına cevap
01 Ocak 2021 16:55
|Validen, aşı çalışmaları başladı diye rehavete kapılmayın uyarısı
01 Ocak 2021 15:35
|Denizde parti yapılan tekneye polis baskını
31 Aralık 2020 23:54
|43 ilin geçiş noktasında yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu
31 Aralık 2020 18:14
|1700 yıllık tarihi Misis Köprüsü'ne yazılan yazılar tepki çekti
31 Aralık 2020 16:45
|Bursa'ya yağış düşmezse 75 gün yetecek içme suyu kaldı
31 Aralık 2020 15:55