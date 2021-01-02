Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı bıçaklı kavgada yaralandı

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, bir grupla yaşanan kavgada bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yılmazer, 30 Aralık 2020'de, bir ilçede esnaf odası başkanlığı yaptığı öğrenilen kişi tarafından konuşmak için çağrıldığı Etlik eski garajlara oğlu ve yeğeniyle gitti. Burada kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan Yılmazer, çıkan kavgada aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken oğlu Cengizhan Yılmazer ve yeğeni Deniz Yılmazer de darbedildi. Olayda Yılmazer'e saldıran gruptan bir kişi de bıçakla yaralandı.

Olayın ardından iki taraftan 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yaralanan Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer'in hastanede tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yılmazer'in avukatı, şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz edeceklerini bildirdi.