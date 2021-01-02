Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı bıçaklı kavgada yaralandı
|02 Ocak 2021 17:54
|+Aa- Yazdır
Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, bir grupla yaşanan kavgada bıçakla yaralandı.
İddiaya göre, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yılmazer, 30 Aralık 2020'de, bir ilçede esnaf odası başkanlığı yaptığı öğrenilen kişi tarafından konuşmak için çağrıldığı Etlik eski garajlara oğlu ve yeğeniyle gitti. Burada kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan Yılmazer, çıkan kavgada aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken oğlu Cengizhan Yılmazer ve yeğeni Deniz Yılmazer de darbedildi. Olayda Yılmazer'e saldıran gruptan bir kişi de bıçakla yaralandı.
Olayın ardından iki taraftan 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Yaralanan Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer'in hastanede tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Yılmazer'in avukatı, şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz edeceklerini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tuzla'da doğalgaz kutusunda patlama: 1 itfaiye eri yaralandı
02 Ocak 2021 19:44
|Doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı
02 Ocak 2021 17:23
|'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı
02 Ocak 2021 16:38
|İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi
02 Ocak 2021 15:56
|Özel harekat polisi denize atlayıp turisti kurtardı
02 Ocak 2021 15:27
|Hastane yangınında yaralanan akademisyen, hayatını kaybetti
02 Ocak 2021 14:11
|Evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti
02 Ocak 2021 13:49
|Küçükçekmece'de Iraklı iş insanının koruması silahla öldürüldü
02 Ocak 2021 12:48
|Kırıkkale'de aynı aileden 2'si çocuk 8 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
02 Ocak 2021 12:25
|Kendisini sakinleştirmeye çalışan polisin elini ısıran kişi gözaltına alındı
02 Ocak 2021 11:50