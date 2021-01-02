Abdurrahim Albayrak'tan Fahrettin Koca'ya teşekkür
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'ye ilgisinden dolayı teşekkür etti.
|02 Ocak 2021 17:57
|+Aa- Yazdır
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'ye ilgisinden dolayı teşekkür etti.
Albayrak, Norveçli futbolcunun tedavi altına alındığı Ulus'taki Liv Hospital'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biraz önce sağlık Bakanım Fahrettin Koca aradı. Onu da Vedat Kaya hocayla görüştürdüm. Sayın Bakanım çok geniş bilgiler aldı. Kendisi çok yakından ilgileniyor. Sağlık bakanımıza kulübüm, şahsım ve camiam adına sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bir şehirde daha susuzluk alarmı! 1-2 aylık suyu kaldı!
02 Ocak 2021 19:51
|1000'in üzerinde ağaç kesildi, mirasçılar nöbete başladı
02 Ocak 2021 19:49
|Okul müdürü annesini, babasını ve iki ablasını toprağa verdi
02 Ocak 2021 19:46
|Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü
02 Ocak 2021 19:04
|Belediye Başkanı ile piknik yapıp, alkol alan 16 kişiye ceza
02 Ocak 2021 18:34
|Kadın üreticilerin turşuları dijital pazarda satışa çıktı
02 Ocak 2021 18:28
|'20'ye yakın arkadaşımızla aynı anda Kovid-19'a yakalandık'
02 Ocak 2021 18:27
|TRT eski spikeri Aylin Özmenek vefat etti
02 Ocak 2021 18:05
|O ilçede vaka sayısı sıfırlandı
02 Ocak 2021 18:02
|Bu ilçenin nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor
02 Ocak 2021 17:48