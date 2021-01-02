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THY, Avrupa'da en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi

Türk Hava Yolları, 2020 yılında günlük 626 uçuşla Avrupa'da en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi oldu.
 02 Ocak 2021 17:58
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THY, Avrupa'da en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) havacılık sektörüne ilişkin yıllık raporuna göre, 2019'da 11,1 milyon uçuşun yapıldığı Avrupa'da geçen yıl 6,1 milyon uçuş kaybı yaşandı. 2020 yılında Avrupa'da yaklaşık 5 milyon uçuş icra edildi.

Havacılık sektöründeki iyileşmenin zaman alacağı bildirilen raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yaygınlaşmasıyla beraber Avrupa havacılığının olumlu yönde etkilenmesi ve istikrarlı bir ilerleme olması bekleniyor.

İrlandalı düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, 951 uçuşla geçen yıl Avrupa'da en çok sefer yapan havayolu olarak belirlendi.

THY, söz konusu listede 2019'da günlük bin 331 uçuş ortalamasıyla dördüncü sırada yer alırken 2020 yılında ise 626 seferle ikinci sıraya yükseldi. Pegasus Havayolları, günlük 261 uçuşla 10. sırada yerini aldı.

Öte yandan İstanbul Uluslararası Havalimanı geçen yıl günlük 504 sefer ortalamasıyla Avrupa'da beşinci havalimanı olarak listede yerini aldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 339 seferle geçen yıl Avrupa'nın sekizinci en yoğun havalimanı oldu.
Anadolu Ajansı
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