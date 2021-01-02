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Kadın üreticilerin turşuları dijital pazarda satışa çıktı

Anadolu Kültür Sanat Kalkınma ve Yardımlaşma Derneğinin başlattığı Açık Pazar Hareketi ile kurulan web sitesi aracılığıyla, kadınların ürettikleri dijital pazarda tüketiciyle buluşuyor.
 02 Ocak 2021 18:28
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Dernek Açık Pazar Hareketi ile Kovid-19 salgınının getirdiği zorlu koşullar altında ayakta kalmaya çalışan üretici kadınlara destek olunuyor.

Anadolu Kültür Sanat Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği İletişim Koordinatörü Melek Türedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde özellikle elinde ürünleri kalan ve bunların satışında zorluk çeken kadın üreticilerin sıkıntılarına çare olmayı amaçladıklarını söyledi.

Açık Pazar Hareketi projesi kapsamında "www.kadinureticiden.com" isimli bir site kurduklarını anlatan Türedi, kapanan köy pazarlarında satıcıya sunulan ürünleri dijital ortamda tüketiciyle buluşturma yoluna gittiklerini belirtti. Türedi, hemen tüketilmesi gereken doğal gıda ürünlerini salgına kurban vermek istemediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal dayanışma projemiz kapsamında belirlediğimiz kadınlardan ürünlerini nakit olarak kendi değerleri üzerinden alıyoruz. Daha sonra sitemize yüklemelerini gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir komisyon veya kargo ücreti almıyoruz. Yıllardır toprakla uğraşan kadınlarımızın ürünlerini sağlıklı gıda tüketmek isteyenlerle buluşturuyoruz. Kadınlarımıza destek olunursa onların çok güzel şeyler başaracağını biliyoruz. Sitemiz yaklaşık bir aydır yayında. Bunun çok ciddi bir altyapı çalışması oldu. Çok ciddi çalışan gönüllü ekibimiz var."

Türedi, üretici kadınlarla aile gibi olduklarını ifade ederek "Kadınlarımızla artık öyle bir bağ kurduk ki aile olduk. Onlarla sadece üretici-satıcı gibi bir ilişkimiz yok. Zaten aracı olarak kadınlara yardımcı olmak için bu siteyi kurduk. Bu kapsamda, dijital pazarlama, gıda okur-yazarlığı, sosyal medya eğitimlerini veriyoruz. Tüm temsilcilerimiz de kadınlarla birebir iletişim halinde. Çok güzel geri dönüşlerimiz oldu ve projemiz beğenildi." dedi.

"Turşularım Türkiye'nin dört bir yanında satılıyor"

Çubuk ilçesinde turşu üretimi yapan Ömür Al da üç yıldır arkadaşının bahçesini ekerek ürün yetiştirdiğini dile getirdi. Elde ettiği mahsulden turşu yaptığını aktaran Al, şöyle konuştu:

"Genelde yakın çevreme satış yapıyorum. Sosyal medya konusunda çok marifetli değilim. Ama yakın zamanda bu siteyle tanıştım. Orada çok tatlı gençler var, bu konuda bizi destekleyeceklerini söylediler. Kendi ürünlerimin özelliğinden bahsettim onlara, ata tohumlarından yetiştirdiğimi söyledim. Onlar bu konuda çok heyecanlandılar ve beni de desteklediler. Elimde şu anda hiç ürün kalmadı. Hepsi bu dernek vasıtasıyla satıldı. Doğal ürünlerle biz arkasındayız."

Nejla Çankaya ise çocukluktan beri turşu yaptığını, dernek aracılığıyla ürünlerini daha çok satmayı istediğini anlattı.

Meral Yetkin de dernek sayesinde turşularının Türkiye'nin dört bir yanında satıldığını kaydederek emeği geçenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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