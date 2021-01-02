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Beden eğitimi öğretmeni kansere yenik düştü

Ordu'nun Kumru ilçesinde görev yapan 29 yaşındaki öğretmen, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
 02 Ocak 2021 18:33
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Beden eğitimi öğretmeni kansere yenik düştü

Ordu'nun Kumru ilçesinde görev yapan 29 yaşındaki öğretmen, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Kumru Şehit Sabri Eryeler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olan 29 yaşındaki Mert Özkan, genç yaşta kanser hastalığına yakalandı. Kumru'da, iki yıldır görev yapan ancak bir süredir Giresun'da tedavi gören Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beden Eğitimi Öğretmeni Özkan'ın, Giresun'da toprağa verileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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