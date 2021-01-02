Belediye Başkanı ile piknik yapıp, alkol alan 16 kişiye ceza
|02 Ocak 2021 18:34
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediyeye ait orman evinde Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile birlikte alkol alıp piknik yapan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesi Gürcüdüzü Yaylasında bulunan Fındıklı Belediye Başkanlığı'na ait orman evinde aralarında Fındıklı Belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, 3 encümen ve 1 muhtarında bulunduğu 17 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal edip, sosyal mesafe kurallarına uymayarak, alkol alarak, piknik yaptıkları tespit edildi. Belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun sokağa çıkma yasağından muaf olduğu gerekçesiyle ceza kesilmezken, jandarma ekipleri tarafından beraberindeki 16 kişiye ayrı ayrı 3'er bin 150 lira olmak üzere toplamda 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi.
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