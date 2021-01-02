Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde korona virüs tedavisi gören baba ve oğlu bir hafta arayla hayatlarını kaybetti.
|02 Ocak 2021 19:04
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde korona virüs tedavisi gören baba ve oğlu bir hafta arayla hayatlarını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp'te erkek kuaförü olan Fatih Balkı (36) ve taksicilik yapan babası Fazlı Balkı (64) 15 gün önce korona virüse yakalandı. Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Fatih Balkı ve Fazlı Balkı hastanede tedaviye alındı. Fatih Balkı geçtiğimiz hafta Pazar günü korona virüse yenik düşerken bir hafta sonra ise babası Fazlı Balkı korona virüse yenik düştü. Fazlı Balkı'nın cenazesi yarın Ürgüp'te toprağa verilecek.
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