Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü

HASTA SAYISI 2 BİNİN ALTINA İNDİ Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu, 14 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.