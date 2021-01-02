Bakan Soylu: Evden hırsızlıkların çözülmesi yüzde 38'e çıktı
|02 Ocak 2021 19:08
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evden hırsızlık olaylarının 2020'de azaldığını bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2017 yılında günde 281 olan evden hırsızlık yapılma sayısının 2020'de 158'e düştüğünü belirterek, "Bu hırsızlıkların çözülmesi ise 2017'de yüzde 21,3'ten, 2020'de yüzde 38'e çıktı. Hedefimiz, bu başarıyı sürdürerek, asayiş ekiplerimizin gayretleriyle halkımızın huzur ve güvenini daha da artırmaktır." ifadesini kullandı.
Soylu, Türkiye'de 2015-2020 yıllarında evden hırsızlık olayları, günlük evden hırsızlık olayları ile evden hırsızlık aydınlatma olaylarının oranlarının yer aldığı grafikleri paylaştı.
Buna göre, günlük 2015'te 247, 2016'da 239, 2017'de 281, 2018'de 202, 2019'da 172 ve 2020'de 158 evden hırsızlık olayı meydana geldi.
2015'te 90 bin 43, 2016'da 87 bin 542, 2017'de 102 bin 485, 2018'de 73 bin 876, 2019'da 62 bin 683 ve 2020'de 57 bin 830 evden hırsızlık olayı yaşandı.
Evden hırsızlık aydınlatma olaylarının oranları ise 2015'te yüzde 22,6, 2016'da yüzde 20,9, 2017'de yüzde 21,3, 2018'de yüzde 28,4, 2019'da yüzde 35,4 ve 2020'de yüzde 38 oldu.
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