Oyuncu Yurdagül Vergon son yolculuğuna uğurlandı
|02 Ocak 2021 20:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı Yurdagül Vergon'un (88) cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Yurdagül Vergon'un hayatını kaybettiği ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildiği bildirildi.
Eskişehir'de 18 Nisan 1933'te dünyaya gelen sanatçı, Türk sinemasının önemli yapımlarında ve birçok televizyon dizisinde yer aldı.
Kariyeri boyunca Sevil Üstekin, Garibe Gündem, Şeref Çokşeker, Oya Başar gibi önemli sanatçıları seslendirerek geniş kitlelerce tanınan Vergon, Şehir Tiyatrolarında "Bir Kavuk Devrildi", "Sinekler", "Gecenin Sonu", "Göç", "Çalıkuşu", "Kadınlar", "Dövme Gül", "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Gülnihal", "İspinozlar", "Hülleci", "Çatallı Köy", "Gökte Bir Kuyu", "Susuz Yaz", "Çatıdaki Çatlak" ve "Bir Gelin Geldi" oyunlarında rol aldı.
Yurdagül Vergon, ayrıca "Talih Kuşu", "Yüreğin Aynası", "Yeşil Bir Dünya", "Acıların Günlüğü", "Yuvasızlar", "Seyyar Kamil", "Sarışınım", "Kahraman Hamamcı", "Düğün", "Asılacak Kadın", "Alev Gibi", "Sekreter", "Bir Kadın Bir Hayat", "Acımak", "Tutku", "Acı Ekmek", "Nikah Masası", "Boynu Bükük", "Ayrılık Kolay Değil" ve "Kadifeden Kesesi" filmler ile "Beşinci Boyut", "Sırlar Dünyası", "Affet Bizi Hocam", "Deli Divane", "Zirvedekiler" ve "Sevgi Oyunu" dizilerin oyuncu kadrosunda bulundu.
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