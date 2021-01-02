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Akrabası itiraf etti: Çok kan akmasın diye leğene koyduk

Kırşehir'de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümüyle ilgili aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri, tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Ç.'nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etti.
 02 Ocak 2021 20:36
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Akrabası itiraf etti: Çok kan akmasın diye leğene koyduk

Kırşehir'de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümüyle ilgili aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri, tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Ç.'nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, Osman Ç.'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç.'nin en son Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde olduğunu tespit etti. Köyde geniş çapta arama yapan ekipler, Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.'yi (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak buldu.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu cinayetle ilgili aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen zanlılardan biri verdiği ifadede, Vildan İ.'nin ailesinin barışma bahanesi ile Vildan İ. ve sevgilisi Osman Ç.'yi Kaman ilçesine çağırdığını söyledi. Şahsın ifadesinde, "Kırşehir merkezden Kaman ilçesine barışmak için giden Vildan ve Osman çifti ile ailesi bir süre konuştu. Konuşmanın kavgaya dönmesinin ardından Vildan'ın ailesinden birileri Osman Ç.,'yi evin banyosuna götürerek tecavüz edip bıçakladı. Osman Ç., çok kan akmasın diye leğene konuldu. Vücudunun farklı bölgelerinden yara alan Osman Ç. ve Vildan İ, römorka konularak boş bir araziye götürüldü. Yaralı halde römorkla taşınan Osman ve Vildan ateş edilerek öldürüldü" dediği öğrenildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, vahşice öldürülen çiftin cenazeleri ise ön otopsilerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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