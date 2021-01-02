Yılbaşı gecesinde pompalı kutlamaya 17 bin 980 TL ceza
|02 Ocak 2021 21:00
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Antalya'da sokak ortasında eline aldığı pompalı tüfekle havaya ateş edip, havai fişek atarak yılbaşı kutlaması yapan 4 kişiye 17 bin 908 lira idari para cezası uygulandı, av tüfeğine de el konuldu.
Antalya'da vatandaşlar yılbaşını evde geçirmeye hazırlanırken bazı vatandaşlar ise kısıtlamayı ihlal ederek sokakta kutlama yaptı. Yılbaşı gecesi saatler 00.00'ı gösterdiğinde Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde bir kişi, yanındakilerle birlikte aracından indi sokak ortasında eline aldığı pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Yanındakiler ise havai fişekleri patlattı. O anları izleyen ve cep telefonuyla kaydedenler ise, "Helal sana abim" diyerek şahısları destekledi.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri havaya ateş eden vatandaş ile yanındakileri tespit etti. Tüfekle ateş eden kişinin S.T. olduğu belirlenirken aynı günün akşamında havaya ateş ettiği av tüfeği ile birlikte gözaltına alındı. Olay esnasında S.T.'nin yanında bulunan 3 şahsın da kimlikleri tespit edilerek, 4 şahıs hakkında İl Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince 16 bin 200 TL idari para cezası ve 5326 Sayılı kanunun 32. Maddesi gereğince 4 kişiye ayrı ayrı 427 TL olmak üzere toplamda 17 bin 908 TL para cezası uygulandı.
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