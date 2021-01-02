İngiltere'den İzmir'e gelen kişiler 14 gün karantinaya alınacak
|02 Ocak 2021 21:50
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İzmir Valiliği, son 10 gün içerisinde İngiltere'den İzmir'e gelenlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu Buca ve Gazi Ayşe Hatun Yurdu'nda 14 gün boyunca karantinada tutulacaklarını bildirdi.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük yapılan taramalar neticesinde yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükünün tespit edildiği belirtilirken, Türkiye'ye yeni varyant SARS-CoV-2 girişinin önlenmesi amacıyla İngiltere'den gelen uçuşların durdurulduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı toplantıda alınan karar Valiliğin sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada, "Son 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunan ve Türkiye'ye kara, hava ve deniz yoluyla gelen kişilerin, valiliğimiz tarafından belirlenmiş olan KYK Buca Kız Yurdu ve KYK Gazi Ayşe Hatun Yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınmalarına, belirlenmiş olan yurtların kapasitesinin dolması halinde, karantina için kullanılacak olan yurtların Valiliğimizce belirlenmesine ve Türkiye'ye giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinde önceki son (72) saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2-PCR testlerini ibrazının devam etmesine ve PCR testlerinin kontrollerinin pasaport işlemleri sırasında yapılmasına yönelik gerekli çalışmaların ve düzenlemelerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
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