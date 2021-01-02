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PKK Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 2 çocuk yaşamını yitirdi

PKK/YPG Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 2 çocuk öldü, 4 sivil yaralandı
 02 Ocak 2021 21:51
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PKK Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki Suriye'nin Rasulayn kentinde sivilleri hedef aldı. Bölgede bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli sivilleri hedef almaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezindeki pazara bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Halkın bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.
İhlas Haber Ajansı
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