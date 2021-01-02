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İzmir Valiliğinden SMA hastası bebeğe ilişkin açıklama

İzmir Valiği, SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisinin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiğini ve kendisi için gerekli ilaçların yurt dışından talep edildiğini bildirdi.
 02 Ocak 2021 22:13
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İzmir Valiliğinden SMA hastası bebeğe ilişkin açıklama

İzmir Valiği, SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisinin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiğini ve kendisi için gerekli ilaçların yurt dışından talep edildiğini bildirdi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Rüzgar bebeğin tedavisi ile alakalı yardım talebinin "İzmir Valiliği tarafından kabul edilmediği" haberlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

Vatandaşların tedavi süreçleriyle ilgili kişi ve kuruluşlarca çok sayıda yardım kampanyası başvurularının Sağlık Bakanlığına iletildiği belirtildi.

Rüzgar bebek için de yapılan başvurunun SMA Bilim Kurulunca değerlendirildiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut verilerin fayda zarar noktasında yetersiz olması ve Kovid-19 salgını sürecinde bağışıklığın baskılanmasının ölüm riskini arttırabileceği gerekçesiyle gen tedavisi uygulanmasının uygun olmayacağı belirtilmiş ve salgın sonrasında yeni bilimsel veriler ışığında değerlendirmelerin uygun olacağı görüşü bildirilmiştir. Yurt içinde veya yurt dışında tedavi amacıyla yardım kampanyası başlatma talebinde bulunan kişilerin, kuruluşların ve derneklerin tedavi yöntemlerinin bilimsel geçerlilikleri tam anlamıyla değerlendirilmeden kampanya başlatılmasına izin verilmesi hukuk dışı uygulamalara ve hasta mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Rüzgar bebeğin tedavisi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup; hastalığına yönelik ilaçlar yurt dışından talep edilmiştir."
Anadolu Ajansı
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