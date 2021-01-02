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Ermenistan, Karabağ'da ölen asker sayısını revize etti

Ermenistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Nikogosyan, Karabağ'da 27 Eylül ile 9 Kasım 2020 tarihleri arasında meydana gelen çatışmalarda Ermenistan ordusunun kaydettiği asker sayısının 3 bin 330'a ulaştığını açıkladı.
 02 Ocak 2021 22:40
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Ermenistan, Karabağ'da ölen asker sayısını revize etti

Sputnik'te yer alan habere göre; Ermenistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Alina Nikogosyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "1 Ocak itibariyle 3 bin 330 cenazenin adli tıp araştırması yapıldı" ifadelerini kullandı.

Nikogosyan, kimliği henüz tespit edilemeyen cenazelerden alınan numunelerin 871'inin araştırma aşamasında bulunduğunu yazdı.

Son 10 günde 66 cenazenin kimliğinin tespit edildiğini aktaran Nikogosyan, "Adli Tıp Bilim ve Uygulama Merkezi uzmanları, ölenlerin cenazelerine yönelik araştırma ve kimlik tespit çalışmalarına devam ediyor" dedi.
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