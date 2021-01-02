Ören Bayan'ın eski sahiplerini öldüren sanıkların cezası onandı
|02 Ocak 2021 23:18
|+Aa- Yazdır
Ören Bayan'ın eski sahiplerinden Jak Karako ve eşi Georgia Karako'nun öldürülmesine ilişkin İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava 11 Mart 2016 tarihinde karara bağlanmıştı.
Mahkeme heyeti, Özbek asıllı karı koca Fakhodjon Yusupova ve eşi Gulbakhor Yusupova'yu 'nitelikli kasten öldürme' ve 'nitelikli yağma' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Kararı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezayı geçtiğimiz günlerde oy birliğiyle onadı.
Yargıtay ilamında, toplanan deliller doğrultusunda sanıkların 'nitelikli kasten öldürme' ve 'nitelikli yağma' suçunun işlediğinin tespit edildiğini, savunmalarının değerlendirilip inandırıcı gerekçeler ile reddedildiği kaydedildi.
CEZALAR OY BİRLİĞİ İLE ONANDI
İncelenen dosyaya göre isabetsizliğin görülmediğinin anlatıldığı Yargıtay ilamında, temyiz itirazlarının reddedildiği belirtildi. Yargıtay ilamında, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan sanıklara verilen ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasına oy birliğiyle karar verildiği anlatıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Ören Bayan'ın eski sahiplerinden 77 yaşındaki Jak Karako ile eşi 69 yaşındaki Georgia Karako 22 Ağustos 2014 tarihinde Ortaköy'de oturdukları lüks sitedeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulunmuşlardı. Soruşturma kapsamında Karako çiftinin yardımcıları olan Özbek asıllı Fakhodjon Yusupova ve Gulbakhor Yusupova cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'yağma' suçundan 7'şer yıl hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
İddianamenin gönderildiği İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Mart 2016 tarihinde davayı karara bağlamıştı. Mahkeme heyeti, sanıklar Fakhodjon Yusupova ve eşi Gulbakhor Yusupova'yu 'nitelikli kasten öldürme' ve 'nitelikli yağma' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 12'şer yıl hapis cezasına çarptırmış ve cezalarında indirim uygulamamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yargıtay: Cinsel içerikli sitelere giren koca kusurlu
01 Ocak 2021 15:09
|Yargıtay: Şikayetten caydıktan sonra dönüş yok
31 Aralık 2020 15:09
|Satın alınan cihaz garanti süresi dolduktan sonra arızalansa da firma sorumlu olur mu?
31 Aralık 2020 00:05
|Yargıtay, ucuz ekmek satışının 'haksız' olduğuna hükmetti
30 Aralık 2020 09:13
|POS cihazıyla yapılan dolandırıcılıktan banka sorumlu
28 Aralık 2020 12:39
|Kredi kartınızdan izinsiz para mı çekildi: İşte Yargıtay'ın son kararı
28 Aralık 2020 00:04
|Yargıtay'dan Yazıcıoğlu davasına 'FETÖ izleri'ni gösteren ek delil dosyası
27 Aralık 2020 11:10
|Yargıtay: Ders yapılan sınıfa izinsiz girmek işyeri dokunulmazlığını ihlaldir
27 Aralık 2020 11:05
|Yargıtay: Ölen kişinin hayat sigortası varsa mirasçısına müracaat edilemez
27 Aralık 2020 10:17
|Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı
25 Aralık 2020 15:23