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Büyüleyici görüntüleri vali paylaştı: 'Var mısınız?'

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nün drone görüntüleri hayran bıraktı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?" dedi.
 02 Ocak 2021 23:23
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Büyüleyici görüntüleri vali paylaştı: 'Var mısınız?'

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nün drone görüntüleri hayran bıraktı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?" dedi.

Göller Bölgesi'nin merkezi Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, her yıl binlerce kuşu misafir ediyor. Başta flamingolar olmak üzere angıt, uzunbacak, kılıçgaga, düdükçün ve kumkuşları gibi toplamda 141 türden binlerce kuşu görmenin mümkün olduğu Yarışlı Gölü'nün drone görüntüleri hayran bıraktı.

Doğanın binbir türlü renklerini içinde barındıran gölün flamingolar eşliğinde ortaya çıkardığı görüntüleri Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşları Covid-19 sürecinden sonra flamingoların dansını izlemek üzere Yarışlı Gölü'ne davet eden Vali Ali Arslantaş, "Burdur'umuzun gizli cennetlerinden Yarışlı Gölü. Şimdilik flamingoların dansını uzaktan izleyerek avunmak durumundayız. Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?" dedi.
DHA
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