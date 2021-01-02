Bağışıklığın güçlendirilmesi için 'kekik' önerisi

Kırklareli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmail Özkaya, kekik ve kekik ürünlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığın güçlendirilmesi için tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Özkaya, AA muhabirine, Kovid-19'dan korunmak için en önemli unsurun tedbirlere harfiyen uymak olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra sağlıklı ve dengeli beslenme, kaliteli uyku ve egzersizin yanı sıra bağışıklık sisteminin doğal yollarla da güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Özkaya, "Doğru doğal destekler, doğru bitki ve çay tüketimi bağışıklık sistemimizi güçlendirerek hastalığa yakalanma riskimizi düşürebilir veya hafif atlatılmasına yardımcı olur." dedi.

Özkaya, Türk kültüründe ve damak tadında yeri olan kekiğin virüs enfeksiyonlarına karşı antiviral ve antioksidan özelliği taşıdığını belirterek, bu nedenle sıkça tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kekiğin birçok hastalığa iyi geldiğini vurgulayan Özkaya, şöyle devam etti:

"Kekik, vücut direncini artıran, mikrop öldürme özelliği olan doğal dezenfektan olarak da kullanılabilecek güçlü bir antioksidandır. Kekik suyu ve kekik yağı vücutta direnç oluşturur, bağışıklık güçlendirir. Kış aylarında astım, bronşit ve şiddetli öksürüğe de faydalıdır. İki su bardağı kaynamış sıcak suya iki tatlı kaşığı kekik eklenip 15 dakika demlendikten sonra süzülerek içilebilir. Günde 2 bardağı geçmeyecek şekilde tüketilebilir. Hazımsızlığa, romatizma ağrılarına, cilt problemlerine de faydası olan bu çay, bünyesinde bolca A ve C vitamini barındırır. Kalp sağlığını korur, yüksek tansiyonun olumsuz etkilerini azaltır."

Kekik yağının da bir bardak suya 1-2 damla damlatılarak içilebildiğini anlatan Özkaya, "1 litre kadar kaynayan suya 3-4 damla kekik yağı damlatılarak buharından faydalanılabilir. Ancak hamileler ve emziren anneler kullanmamalıdır. Unutulmamalıdır ki her şeyin fazlası zarardır." diye konuştu.

"Kekik satışında artış yaşandı"

Aktarlık yapan Yiğit Uzun da Kovid-19'un Türkiye'de de görülmesiyle birlikte kekik ve kekik ürünlerinin satışlarında artış yaşandığını belirtti.

Vatandaşların doğal ürünler ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştığını ifade eden Uzun, kekik ve ürünleri başta olmak üzere içerisinde vitamin barındıran kara mürver özü, çam kozalağı pekmezi ve şurubunun da rağbet gördüğünü dile getirdi.

Uzun, "Koronavirüs sebebiyle özellikle kekik yağı, kekik suyu ve kekik macunu satışları arttı. Bu ürünlerden önceden haftada 2-3 paket satarken, günde 15 pakete kadar satmaya başladık." dedi.