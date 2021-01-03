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Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi

Bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor. 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla şubat ayında izleyicilerle buluşacak.
 03 Ocak 2021 01:04
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Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nin ekran yolculuğu yeniden başlıyor.

ŞUBAT AYINDA SEYİRCİYLE BULUŞACAK! DİZİNİN YAYINLANACAĞI KANAL BELLİ OLDU

Show TV'de ekrana getirilecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının şubat ayında izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor.

KURTLAR VADİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrolünde Polat Alemdar rolüyle özdeşleşmiş olan Necati Şaşmaz oynamaya devam edecek. Diğer oyuncuların isimleri henüz açıklanmadı.

ACUN ILICALI'NIN KANALINDA YAYINLANACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın dijital platformunda yayınlanacağı iddia edilmişti.

Kurtlar Vadisi Kaos adıyla ekranlara gelecek dizinin dünyaca ünlü dizi platformu Netflix'te yayınlanacağı dedikoduları gündeme düşmüştü. İddialar yapımcı şirket tarafından yalanlanmıştı.
Memurlar.Net
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