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Polisten kaçıp kendisini babasının iş yerine kilitleyen ehliyetsiz sürücüye ceza

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, kullandığı kamyonetle polisten kaçıp, kendisini babasının iş yerine kilitleyen ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi.
 03 Ocak 2021 06:33
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Polisten kaçıp kendisini babasının iş yerine kilitleyen ehliyetsiz sürücüye ceza

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, kullandığı kamyonetle polisten kaçıp, kendisini babasının iş yerine kilitleyen ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde yönetimindeki kamyonetle polisten kaçan F.Ö, babasının iş yerinin önünde durdu.

Kendisini iş yerine kilitleyen F.Ö, polisin uyarılarına rağmen kapıyı açmadı.

Bunun üzerine çağrılan işyeri sahibi de oğlunu ikna edemedi.

Dışarı çıkmayan F.Ö'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve ehliyetsiz araç kullandığı için ceza kesildi.
Anadolu Ajansı
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