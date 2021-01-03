Çok para birikti! Yabancılar yatırım yapacak ülke arıyor
|03 Ocak 2021 07:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AB ve ABD ile yeni bir sayfa açılmasına yönelik çağrısından sonra, arka kapı diplomasisi ile dış politikada yeni dönemin ilk adımları atılmaya başladı. Hükümet nezdinde ve AK Parti'de yapılan değerlendirmelerde, hem AB ülkeleri hem de ABD ile ilişkilerin yeniden oluşturulması için atılacak adımlar masaya yatırıldı. Bu kapsamda, ilk etapta ilişkiler ekonomi ve savunma kapsamında yürütülecek.
Yapılan değerlendirme toplantılarında "Pandemiden dolayı dünyada yatırım amaçlı kullanılmayan fazla miktarda kaynak söz konusu. Bu kaynağın değerlendirilmesi için yatırım yapılacak alanlar aranıyor. Türkiye de kendi hukuki altyapısını buna göre yeniden dizayn ederek yabancı yatırımcılar için cazip ülke olmaya çalışacak. ABD ile ilişkilerin yeniden oluşturulmasında bunun önemli bir etkisi olacağı düşünülüyor" görüşü dile getirildi.
BİDEN YÖNETİMİ İLE TEMAS
ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları 'yumuşak' bulunurken, bu yaptırımların hafif kalmasında, Joe Biden yönetimi ile arka planda yürütülen temasların etkili olduğu belirtiliyor. ABD ile S-400'ler konusunda yaşanan anlaşmazlığın aşılması için oluşturulması planlanan çalışma grubu ile de savunma alanındaki ilişkilerde yeni bir pencere açılması hedefleniyor. AK Parti kaynakları "Savunma alanında getirilen sınırlandırmalara rağmen, yeni yönetimle, farklı savunma sistemleri konusunda alternatifler oluşturabilir. Türkiye'nin elini zayıflatmayacak, ara formüller geliştirilebilir" değerlendirmesi yapıyor.
AB İLE YENİ SAYFA
AK Parti'de ve hükümette dış politika konusunda yapılan toplantılarda, AB'nin son liderler zirvesinde Yunanistan ve Fransa'nın baskısına rağmen Türkiye'ye yaptırım çıkmaması da değerlendirildi. Bu kararda, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in olumlu etkisinin olduğu, Merkel'in arka planda Türkiye'ye sahip çıkmasının, İtalya ve İspanya'nın da Almanya üzerinden Türkiye'ye destek vermesinin etkili olduğu yorumu yapılıyor. Fransa'nın Türkiye'ye yönelik tavrının ise diğer liderler tarafından desteklenmediği ve eleştirildiği görüşü dile getiriliyor. AB ile ilişkilerin yeniden rayına oturması için atılacak reform adımlarının önemli olduğuna dikkat çekilirken, özellikle yargı alanında yapılacak düzenlemelerin hem AB ilişkileri konusunda hem de ekonomik açıdan Türkiye'nin önünü açacağı tespiti yapılıyor.
YÜCEL KAYAOĞLU
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