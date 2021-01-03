1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

451 bin mağdura 5,2 milyar TL tazminat

İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan zarar tespit komisyonlarına yapılan 495 bin 385 başvurudan 451 bin 27'sine 5 milyar 218 milyon TL tazminat ödenmesine karar verildi.
 03 Ocak 2021 07:20
+Aa- Yazdır
451 bin mağdura 5,2 milyar TL tazminat

Güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütü PKK'dan zarar gören vatandaşların yaralarını devlet sardı. İçişleri Bakanlığı, vatandaşların zararlarını karşılayabilmek için illerde vali yardımcıları başkanlığında zarar tespit komisyonları oluşturmuştu. Bugün sayıları 48'i bulan komisyonlar, vatandaşların yaptığı başvuruları titizlikle değerlendiriyor.

EN FAZLA BAŞVURU İKİ İLDEN

Bu kapsamda komisyona, 19 bin 50'si geçtiğimiz yıla ait olmak üzere bugüne kadar toplamda 495 bin 385 başvuru yapıldı. Başvurulardan 451 bin 27'sinde tazminat ödenmesine karar verildi. Henüz karara bağlanmayan 44 bin 358 başvurunun da bu yıl içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor. Başvuruların en fazla Hakkari ve Mardin'den yapıldığı belirtildi.

MAĞDURİYETLER GİDERİLİYOR

Başvurusu olumlu sonuçlandırılan ve sulhname imzalayan vatandaşlara 5 milyar 218 milyon 826 bin 675 TL ödendi. Bu sayede vatandaşların zararları karşılanmış oldu. Vatandaşların yaralarını sarmaya devam edeceklerini söyleyen yetkililer "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun çerçevesinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sebebiyle zarar gören vatandaşların zararlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımız için her türlü imkanı seferber ediyoruz" dedi.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polisten kaçıp kendisini babasının iş yerine kilitleyen ehliyetsiz sürücüye ceza
03 Ocak 2021 06:33		 İngiltere'den İzmir'e gelen kişiler 14 gün karantinaya alınacak
02 Ocak 2021 21:50
Elektronik kelepçe izleme merkezi bu ay faaliyete geçecek
02 Ocak 2021 16:41		 Polis ekiplerine mukavemet eden Kovid-19 hastası yurda yerleştirildi
02 Ocak 2021 14:57
Kayseri'de karantina ihlali yapan kadın kontrol noktasında yakalandı
02 Ocak 2021 14:55		 Trafik kazalarında can kayıpları son 10 yılda yüz binde 13,4'ten 5,9'a düştü
02 Ocak 2021 14:44
İçişleri Bakanı Soylu: Kadın cinayetleri yüzde 21 düştü
02 Ocak 2021 14:42		 Valilik 'mutasyonlu hastanın 10 gün şehirde gezdiği' iddialarını yalanladı
02 Ocak 2021 14:12
Noterler 600 milyon liralık işlemi kredi kartıyla gerçekleştirdi
02 Ocak 2021 14:00		 Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor
02 Ocak 2021 13:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:07 - 'Kılıçlar' deşifre oldu: Zehri böyle şifrelemişler07:58 - Türk bilim insanları yaptı! 15 saniyede korona teşhisi07:51 - Büyük tehdit! 60 günde kuruttuk07:40 - Mutasyon var: İki kere dikkat!07:29 - Sakın konuşma: CHP'den tacize uğrayan kadına baskı07:20 - 451 bin mağdura 5,2 milyar TL tazminat
07:11 - Çok para birikti! Yabancılar yatırım yapacak ülke arıyor07:00 - Asgari ücret artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?06:55 - Meteoroloji uyardı! Batıdan yağış geliyor06:49 - Önce evini yaktı, sonra güzel görünmek için polise dil döktü06:42 - Kuyumcuya giren iki hırsız suçüstü yakalandı06:33 - Polisten kaçıp kendisini babasının iş yerine kilitleyen ehliyetsiz sürücüye ceza
06:21 - Engelli çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama01:04 - Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi00:08 - Sosyal denge sözleşmelerine ücretsiz kreş, kamp, otopark gibi maddeler konulamaz00:06 - 3 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:50 - Ersin Tatar: Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşma
23:28 - Yoğun bakım servisi hemşireleri virüsle mücadeleyi anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
Engelli çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama
Sosyal denge sözleşmelerine ücretsiz kreş, kamp, otopark gibi maddeler konulamaz
Asgari ücret artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?
Çok para birikti! Yabancılar yatırım yapacak ülke arıyor
3 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Meteoroloji uyardı! Batıdan yağış geliyor
451 bin mağdura 5,2 milyar TL tazminat
Sakın konuşma: CHP'den tacize uğrayan kadına baskı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözcünün ayasofya açılışını 2020 felaketi olarak görmesi 2
oklava ile dövülen adam 3
exxen'in aylık 9,90 lira olması 2
2021'den beklentilerimiz 1
Sobaya bir şey atıp yanışını izlemek 1
Karantinadaki hasta çocuğuyla aynı evde kalabilir 3
kayseri 1
30 yıldır görmeyen adamın gözünü açmak 3
02.01.2021 galatasaray vs fenerbahce maçı 5
16 ilin bağlantı noktası 3
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam