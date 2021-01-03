451 bin mağdura 5,2 milyar TL tazminat
|03 Ocak 2021 07:20
|+Aa- Yazdır
Güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütü PKK'dan zarar gören vatandaşların yaralarını devlet sardı. İçişleri Bakanlığı, vatandaşların zararlarını karşılayabilmek için illerde vali yardımcıları başkanlığında zarar tespit komisyonları oluşturmuştu. Bugün sayıları 48'i bulan komisyonlar, vatandaşların yaptığı başvuruları titizlikle değerlendiriyor.
EN FAZLA BAŞVURU İKİ İLDEN
Bu kapsamda komisyona, 19 bin 50'si geçtiğimiz yıla ait olmak üzere bugüne kadar toplamda 495 bin 385 başvuru yapıldı. Başvurulardan 451 bin 27'sinde tazminat ödenmesine karar verildi. Henüz karara bağlanmayan 44 bin 358 başvurunun da bu yıl içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor. Başvuruların en fazla Hakkari ve Mardin'den yapıldığı belirtildi.
MAĞDURİYETLER GİDERİLİYOR
Başvurusu olumlu sonuçlandırılan ve sulhname imzalayan vatandaşlara 5 milyar 218 milyon 826 bin 675 TL ödendi. Bu sayede vatandaşların zararları karşılanmış oldu. Vatandaşların yaralarını sarmaya devam edeceklerini söyleyen yetkililer "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun çerçevesinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sebebiyle zarar gören vatandaşların zararlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımız için her türlü imkanı seferber ediyoruz" dedi.
EBRU KARATOSUN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Polisten kaçıp kendisini babasının iş yerine kilitleyen ehliyetsiz sürücüye ceza
03 Ocak 2021 06:33
|İngiltere'den İzmir'e gelen kişiler 14 gün karantinaya alınacak
02 Ocak 2021 21:50
|Elektronik kelepçe izleme merkezi bu ay faaliyete geçecek
02 Ocak 2021 16:41
|Polis ekiplerine mukavemet eden Kovid-19 hastası yurda yerleştirildi
02 Ocak 2021 14:57
|Kayseri'de karantina ihlali yapan kadın kontrol noktasında yakalandı
02 Ocak 2021 14:55
|Trafik kazalarında can kayıpları son 10 yılda yüz binde 13,4'ten 5,9'a düştü
02 Ocak 2021 14:44
|İçişleri Bakanı Soylu: Kadın cinayetleri yüzde 21 düştü
02 Ocak 2021 14:42
|Valilik 'mutasyonlu hastanın 10 gün şehirde gezdiği' iddialarını yalanladı
02 Ocak 2021 14:12
|Noterler 600 milyon liralık işlemi kredi kartıyla gerçekleştirdi
02 Ocak 2021 14:00
|Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor
02 Ocak 2021 13:30