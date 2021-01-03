'Kılıçlar' deşifre oldu: Zehri böyle şifrelemişler

Türkiye'de son üç ayda sahte içkiden dolayı 100'e yakın kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de komaya girdi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul merkezli faaliyet gösteren 'Kılıçlar' adlı bir sahte içki şebekesini takibe aldı. Şebeke sahte alkol ayrıştırmasından son dağıtıma kadar işlerini son derece organize bir şekilde yürütüyordu. Operasyonda şebekenin 34 üyesi yakalandı. Şebeke liderinin aynı suçtan 7 ayrı kaydı olduğu anlaşıldı. Bir şüphelinin de 'gıdaya zehir katmak' suçundan kaydı çıktı.

PROFESYONEL 'KOLLAR'

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; şebeke önce 'denetonyum benzoat' maddesini özel olarak temin ettikleri alkol kaynatma makinelerinde ayrıştırıyordu. Ardından da 30 litrelik bidonlara koyarak depoluyordu. Örgütün bir başka kolu ise temin ettikleri boş şişelere bu bidonlardan dolum yapıyordu. 'Matbaa kolu' olarak faaliyet gösteren bir başka ekip ise kendi işlettikleri matbaalarda özel çizimler yaparak sahte bandrol ve logo üretiyordu. Şişelerin kapaklarının çizimleri de bu ekiple paralel hareket eden bir başka ekip tarafından yapılıyordu. İstanbul'u çeşitli bölgelere ayıran ve her bölge için ayrı bir sorumlu tayin eden örgüt, dağıtım işleri için kapalı otoparkları kullanıyor, 'su dağıtımı' görüntüsü vererek de şüphe çekmemeye çalışıyordu.

HER ÜRÜNÜN KODU VAR

İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takiplerde şebekenin kullandığı kodları da belirledi. Buna göre, 'Çay içmeye gelmek', sahte içki siparişi anlamına geliyordu. Cıvata (Sahte içki kapağı), koli (Şişelenmiş sahte içki), lacivert (Kapak), 8 (838 marka votka), T (Teyla marka viski), su (Etil alkol), sucu (Alkollü sıvıyı temin eden kişi), ayran (Rakı), sivaz (Chivas marka viski) demek oluyordu.

KONTROL 'ABBAS USTA'DA

İddianameye göre sahte içkilerin alkol ve esans karışımı yabancı uyruklu Abbas Arya Moghadam tarafından hazırlanıyordu. Bu konuda tecrübeli olan Abbas şebekenin en önemli adamlarından biri olarak 'usta' muamelesi görüyordu. Şebeke içinde faaliyet gösteren iki kişi ise itirafçı olarak her şeyi anlattı. Savcılık 34 şebeke üyesinin 6 yıl ile 72 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla cezalandırılması için dava açtı.

'BU AYRANIN SUYU FAZLA'

Soruşturma sürecinde şebeke üyelerinin suç faaliyetlerine dair telefon konuşmaları da tespit edildi. Şebeke üyelerinin 'Ayranın suyu fazla kaçmış' diyerek yapılan içkinin bozuk olduğunu konuştukları bir konuşma da dosyaya girdi:

K.A.: Bu ayranı sen mi hazırladın?

M.Y.: Evet, ben hazırladım.

K.A.: Suyu fazla, öyle söyleyeyim...

M.Y.: İlacı mı fazla?

K.A.: Yok, suyu fazla suyu. Normalde biz yarı yarıya yapıyorduk. Bire bir oluyordu

M.Y.: Tamam

İDDİANAMEDE GEÇEN ADRESLER

İddianamede bazıları şebeke üyelerine ve onlarla bağlantılı kişilere ait olan büfe ve işyerlerinin adı da yer aldı: Eyüpsultan'da Demir Tekel, Avcılar Ceylan Kuruyemiş, Şişli'de Şarapevi adlı mekan, Aksaray Eser Market, Eyüpsultan Özgür Tekel, Eyüpsultan Cadde Tekel.