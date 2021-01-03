Türkiye Avrupa'yı geçti! Uzaktan çalışma kalıcı oluyor

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden 633 kişinin katıldığı ankette yöneticilerin yüzde 94'ü hibrit bir çalışma metodunun kalıcı olacağını öngörüyor. Aynı ankete İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi Avrupa'nın lider ekonomilerinden katılan yöneticiler arasında ise bu öngörü yüzde 88 oranında kalıyor.

Üst düzey yöneticiler, ofiste geçirilen günlerin üretkenliğin yanı sıra çalışan bağlılığını artırdığını belirtirken uzaktan çalışmaya geçen şirketlerin yüzde 77'si, bu yeni modelde eskisiyle oranla daha fazla üretken olduğunu belirtiyor.

Diğer yandan Türkiye'deki çalışanların yüzde 43'ü zamanlarını ofis ortamı dışında geçirmek istiyor. Bu oran Avrupa ülkelerinde yüzde 31. Çalışanlar ofiste geçirdikleri zamanı ise meslektaşlarıyla bağlarını korumanın güçlü bir yolu olarak görüyor.

Araştırmaya göre uzaktan çalışma modeli en çok şirket kültür ve değerlerini tehdit ediyor. Türk yöneticilerin yüzde 69'u uzaktan çalışma düzeninde güçlü bir ekip kültürü oluşturmakta zorlandıklarını ifade ediyor.

Dijital dönüşüm öncelikleri sorulduğunda ise liderlerin yüzde 94'ü daha yenilikçi ve esnek olmak için şirketlerinin çalışma şeklini değiştirmenin önemli olduğunu belirtiyor.

ÖMER TEMÜR