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'Aşı olmayana kız yok' diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı

Yaptığı açıklamada "Aşı olmayan kız yok" diyen Prof. Bingör Sönmez'e Adıyaman'ın Kahta Tüketiciler Birliği Derneği Şubesi Onursal Başkanı Mehmet Öztürk tarafından dava açıldı.
 03 Ocak 2021 09:19
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'Aşı olmayana kız yok' diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı

Yaptığı açıklamada "Aşı olmayan kız yok" diyen Prof. Bingör Sönmez'inA dıyaman'ın Kahta Tüketiciler Birliği Derneği Şubesi Onursal Başkanı Mehmet Öztürk tarafından dava açıldı.

Tüketiciler Birliği Derneği Kahta Şubesi Onursal Başkanı Mehmet Öztürk, Prof. Bingör Sönmez 27.12.2020 tarihine katıldığı bir televizyon kanalında aşı yaptırmak istemeyenlerin hain olduğunu söyleyerek, hedef tahtasına koyduğunu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Aşı yaptırmak istemeyenlere kız bile verilmeyeceğini söyleyen Sönmez'in aşının imalatçısı gibi davrandığını kaydeden Öztürk, "Prof. Bingör Sönmez 27.12.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, 'Muhtemelen Ocak ayı içinde herkese aşı yapılacak. Ama 'ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini. Onlara kız bile vermeyeceğiz, resmi dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok, kanun çıkarıp herkes yapacak deme şansımız yok. Ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var, aşıda da kural koyacağız. Devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar.' diyerek, aşı yaptırmak istemeyenleri birer vatan haini olarak ilan etmiş, halk arasında korku ve panik oluşturmuş, halkı suç işlemeye tahrik etmiş, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş, halkı aşağılamış ve halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik etmiştir. Aşı tarihine baktığımızda 1996 tarihinde yapılan bir araştırmaya göre aşı çalışmaları, en başından en sonuna kadar ortalama 10 yıl sürüyor. Bütün bunları benzer olayları ve aşılarla ilgili süreçleri görmezden gelerek kendisi aşının imalatçısı ithalatçısı ve ihracatçısı gibi davranarak halkı aşı yaptırmaya zorlamakla, aşı yaptırma niyetinde olanları da aşı yaptırmaktan vazgeçirmiştir. Geçmişten günümüze aşılar, ilaçlar ve açıklamalara baktığımızda şahsen aşıya güvenmem mümkün değildir. Ben şahsen aşı yaptırmam. Benim aşı yaptırmamam vatan haini olduğum anlamına gelmez, her aşı yaptıran vatansever, aşı yaptırmayan da hain değildir. Ben aşı yaptırmıyorum diye vatan haini değilim. Vatan haini olmadım ve olmayacağım. Şüpheli aşı yaptırmak istemeyenleri hedef tahtasına koymuş, aşı yaptırmak istemeyenleri aşağılanmış, ayrıştırılmış, ağır ithamlarda bulunarak vatan haini olarak ilan etmiştir. Bu nedenle şüpheli hakkında kamu davası açılarak cezalandırılması için iş bu suç duyurusunda bulunma gereği hasıl olmuştur" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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