İkinci tetikçi Yağmur Aşık'ın sevgilisi çıktı!

Hürriyet'in haberine göre; Eski futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ın kendisini cezaevi firarisi Erdi Sungur'la öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne sürerek şikayetçi olmuştu.

Aşık ise iddiaları kabul etmemişti. Geçtiğimiz eylül ayında ise Aşık, Yağmur Aşık'ın Baycan Şenürek adında ikinci tetikçi tuttuğu ihbarını almış, olayı mahkemeye taşımıştı. Şikayetin ardından gözaltına alınan Aşık ve aile dostu olduğunu söylediği Şenürek, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Aşık'ın, dava kayıtlarına ikinci tetikçi olarak geçen Baycan Şenürek'le beraber olduğu ortaya çıktı. Aşık önceki gün Şenürek'le yeni yıl kutlamalarına ait video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Şenürek ise karelere şu notu yazdı: "Aşkla deniz havası. Şimdi daha güzelsin İstanbul."

ARAMIZDA ARKADAŞLIK DIŞINDA BİR ŞEY YOK

Emre Aşık, Yağmur Aşık'ın ikinci tetikçi olarak Baycan Şenürek'i tuttuğunu geçtiğimiz eylül ayında açıklamıştı: "Avukatıma gelen mesajda Yağmur Aşık'ın tekrar bir tetikçi tuttuğu ve Baycan Şenürek'in beni öldüreceği yazılıydı."

Aşık'ın şikayetinin ardından gözaltına alınan Aşık ve Şenürek, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Şenürek iddiaları kabul etmemiş ve "Yağmur Aşık'la aramızda normal arkadaşlık dışında bir şey yoktur. Ben bu olayın hiçbir yerinde yokum. Suçlamayı kabul etmiyorum" demişti.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Yağmur Aşık, boşanma aşamasındaki eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için ikinci tetikçi olarak Baycan Şenürek'le anlaştığı iddialarına şu yanıtı vermişti: "Emre Aşık'ı öldürtmek için kesinlikle Baycan Şenürek'e para vermedim. Aile dostumdur. Baycan, ne başkasını ne de Emre Aşık'ı tanır. Suçlamaları kabul etmiyorum."