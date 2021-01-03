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Bankacıdan 12 milyon liralık vurgun

Adana'da sahte evraklarla 5 farklı firma adına 12 milyon lira kredi çeken ve ona yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
 03 Ocak 2021 10:03
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Bankacıdan 12 milyon liralık vurgun

Adana'da sahte evraklarla 5 farklı firma adına 12 milyon lira kredi çeken ve ona yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, özel bir bankada çalışan Gökhan K.'nın zimmetine para geçirdiği ihbarı üzerine harekete geçip, zanlıyı takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlının hazırladığı sahte evraklarla 5 farklı firma adına görev yaptığı bankadan toplamda 12 milyon liralık kredi çektiği tespit edildi.

Firma yetkililerinin imzalarını da taklit eden zanlının, bu parayı da daha önce banka şubesi yakınındaki bir otoparkta görevli Hacı Ahmet Ö.'ye ait farklı bankalardaki hesaplarına transfer ettiği belirlendi. Hacı Ahmet Ö.'nün bu işlem karşılığında Gökhan K.'dan para aldığı ileri sürüldü. Ancak Hacı Ahmet Ö.'nün kardeşi Hakan Ö. de durumdan haberdar olunca bankacı Gökhan K.'yı tehdit ederek para istemeye başladığı öne sürüldü.

Hakan Ö.'nün Gökhan K.'ya; "Artık bana da pay vereceksin. Yoksa seni polise ihbar ederim" diye tehdit edip, şantajda bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Gökhan K.'nın da, Hakan Ö.'ye 'sus payı' verdiği bilgisine ulaşıldı. Polis, tüm bu bilgilerden sonra düğmeye bastı. Her üç şüpheli de evlerine düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarla gözaltına aldı.

Hacı Ahmet Ö.'nün evinde yapılan aramalarda para transferlerinin yapıldığını ortaya koyan 6 adet banka dekontu ve 30 bin lira bulunurken, 3 adet cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan Gökhan K. ve Hacı Ahmet Ö. sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Hakan Ö. ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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