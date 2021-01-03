1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık çalışanları için 'yıpranma payı' revizyonu sinyali

CHP'li Sarıaslan'ın 'Yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde revize edilmesine ilişkin' verdiği önergeyi yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam edilen sağlık çalışanlarının fiili hizmet zamlarına ilişkin olarak iyileştirmelerin yapılabileceği düşünülmektedir" dedi.
 03 Ocak 2021 10:04
+Aa- Yazdır
Sağlık çalışanları için 'yıpranma payı' revizyonu sinyali

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde revize edilmesine ilişkin' CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın önergesini yanıtladı.

Bakan Koca 2018'de yapılan düzenlemeyi anımsatarak, "Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır. Önümüzdeki süreçte bu konunun hükümetimiz tarafından yeniden gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam edilen sağlık çalışanlarının fiili hizmet zamlarına ilişkin olarak iyileştirmelerin yapılabileceği düşünülmektedir" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İnternetten 'izinsiz yardım'a yasak
28 Aralık 2020 08:18		 Çek borcu olana gece yarısı düzenlemesi
27 Aralık 2020 06:35
Yılmaz Tunç: Dernek kurma özgürlüğü ihlal edilmiyor
26 Aralık 2020 19:23		 Derneklerle ilgili maddelerde değişiklik yapıldı
26 Aralık 2020 08:58
Derneklere 'Kayyum' önerisinden geri adım
25 Aralık 2020 06:50		 TBMM'de kabul edildi: 15 yaş altı elektrikli scooter kullanamayacak
24 Aralık 2020 11:17
İzinsiz yardım toplayanlara cezalar artıyor
19 Aralık 2020 17:45		 Yeni halk sağlığı tehdidi: Atık ilaç
19 Aralık 2020 08:53
Dernek personeli görevden uzaklaştırılabilecek
16 Aralık 2020 20:03		 Doğalgaz faturaları, ilden ile farklılık gösteriyor iddiası
12 Aralık 2020 11:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:53 - Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı10:38 - Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı: Aşılar ne kadar koruyacak?10:33 - Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın10:27 - KDK'den sağlık çalışanlarına ek ödemeye ilişkin tavsiye kararı10:20 - Sadece sonbahar ve kış aylarında üretiliyor: Hastaları var!10:14 - Tüm sağlık personelinin hizmet puanları güncellendi
10:13 - Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu10:04 - Sağlık çalışanları için 'yıpranma payı' revizyonu sinyali10:03 - Bankacıdan 12 milyon liralık vurgun09:59 - İkinci tetikçi Yağmur Aşık'ın sevgilisi çıktı!09:47 - İngiltere'deki mutasyon, aşı kadar ilaç çalışmalarının önemli olduğunu gösteriyor09:35 - Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan lüks cip hırsızlığı
09:27 - Kullanılıp yere atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor09:19 - 'Aşı olmayana kız yok' diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı09:15 - Gabar Dağı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi08:59 - Bu yıl şüpheli kadın ölümleri arttı08:51 - Bu semtlerde aidatlar, kira ile yarışıyor
08:43 - İstihbarat ve terörden ortak operasyon: Bombalı araç hazırlayan terörist yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
Engelli çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama
Asgari ücret artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Sosyal denge sözleşmelerine ücretsiz kreş, kamp, otopark gibi maddeler konulamaz
Çok para birikti! Yabancılar yatırım yapacak ülke arıyor
Türk bilim insanları yaptı! 15 saniyede korona teşhisi
Bu semtlerde aidatlar, kira ile yarışıyor
Meteoroloji uyardı! Batıdan yağış geliyor
'Kılıçlar' deşifre oldu: Zehri böyle şifrelemişler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kayseri 1
Türkiye'de 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmesi 3
02.01.2021 galatasaray vs antalyaspor maçı 2
flight 19 olayı 2
Bir yerden aşağı atlamam,atmışlardır diyen Feyza 3
Gargat ağacı 2
Ben nereye gitsem yalnızlığın baskenti orası 2
Sobaya bir şey atıp yanışını izlemek 1
Karantinadaki hasta çocuğuyla aynı evde kalabilir 3
1'de nostalji 1
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam