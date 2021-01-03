Sağlık çalışanları için 'yıpranma payı' revizyonu sinyali
CHP'li Sarıaslan'ın 'Yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde revize edilmesine ilişkin' verdiği önergeyi yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam edilen sağlık çalışanlarının fiili hizmet zamlarına ilişkin olarak iyileştirmelerin yapılabileceği düşünülmektedir" dedi.
|03 Ocak 2021 10:04
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde revize edilmesine ilişkin' CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın önergesini yanıtladı.
Bakan Koca 2018'de yapılan düzenlemeyi anımsatarak, "Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır. Önümüzdeki süreçte bu konunun hükümetimiz tarafından yeniden gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam edilen sağlık çalışanlarının fiili hizmet zamlarına ilişkin olarak iyileştirmelerin yapılabileceği düşünülmektedir" ifadelerini kullandı.
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