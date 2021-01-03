Tüm sağlık personelinin hizmet puanları güncellendi
Sağlık Bakanlığı personeli hizmet puanları 1 Ocak 2021 itibariyle güncellendi. Hizmet puanları, e-devlet üzerinden ya da Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu EKİP Portalından öğrenebilirler.
|03 Ocak 2021 10:14
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Sağlık Bakanlığı personeli hizmet puanları 1 Ocak 2021 itibariyle güncellendi. Hizmet puanları, e-devlet üzerinden ya da Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu EKİP portalından öğrenebilirler. İl içi ve İller arası atamalarda kullanılan hizmet puanları, çalıştığı bölgenin gelişmişlik seviyesine göre değişmektedir. Yılda iki defa (Ocak ve Temmuz) güncellenen hizmet puanları 1 Ocak 2021 itibarıyla hesaplanarak güncellendi.
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