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Sadece sonbahar ve kış aylarında üretiliyor: Hastaları var!

Samsun denilince akla gelen ilk lezzetlerden olan manda kaymaklı lokum sadece sonbahar ve kış aylarında üretiliyor. Manda sütünden yapılan kaymağın özelliği nedeniyle yalnızca havaların soğuk olduğu dönemde üretilen lokum, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
 03 Ocak 2021 10:20
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Sadece sonbahar ve kış aylarında üretiliyor: Hastaları var!

Samsun'un simge lezzetlerinden biri olan manda kaymaklı lokum havaların soğumasıyla birlikte yeniden üretilmeye başlandı. Özellikle Bafra ilçesinde yetiştirilen mandaların sütünden elde edilen kaymakla yapılan lokum yalnızca sonbahar ve kışın tüketilebiliyor. Manda kaymağının sıcağa dayanıklılığının az olması özelliği nedeniyle havaların soğuduğu sonbahar ve kış aylarında üretilebilen lokum, Türkiye'nin dört bir yanına da gönderiliyor.

'KIŞIN RAF ÖMRÜ UZUN, MANDALARIN BESLENME ŞEKLİ NEDENİYLE DAHA LEZZETLİ'

4 kuşaktır lokum üretimi yapan Faris Yüksel (44), Bafra manda kaymaklı lokumun Samsun denilince akla gelen ilk lezzetlerden biri olduğunu söyledi. Manda kaymaklı lokum sadece kış döneminde üretilmesinin önemli iki nedeni olduğunu söyleyen Yüksel, "Bu manda kaymaklı lokum 1936 yılından itibaren dedemizin Kızılırmak Deltası'ndaki mandaların sütünden elde edilen kaymakla yaptığı bir lokum. Aslı neyse bugünde aynı şekilde üretiliyor. O yıllardan itibaren sadece sonbahar ve kış mevsiminde üretilen bir üründür. Kaymak süt ürünü olduğu için kışın daha uzun süre ömrünü muhafaza eder daha dayanıklı olur. Kaymağın ömrü sıcakta çok az olur. İkinci bir sebebi mandanın sütünden elde edilen kaymağın lezzeti mandanın beslenme alışkanlığını göre değişir. Kışın beslenen manda hayvanı ile yazın beslenen manda hayvanını sütünün lezzeti birbirinden farklıdır. Dolayısıyla sütün lezzeti kaymağa nükseder. Kaymakta peynirimsi bir koku oluşur bu da ürünün tat ve nefasetini etkiler. Bu lokumun tadını etkiler. Bu ilk üretiminden itibaren ana kurallardan bir tanesidir. Bu lokum soğuk kış aylarında üretilir" dedi.

'HASTALARI VAR'

Manda kaymaklı lokuma yılın belli döneminde yapıldığı için yoğun talep olduğunu belirten Yüksel, "Sezon içinde Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile manda kaymaklı lokumu gönderiyoruz. Gelenekselleşmiş Samsun'la özdeşleşmiş ürünlerden birisi bu lokum. Kaymak ve lokum damakta aynı anda erir özelliği budur. Aynı anda o tat alınır. Püf noktalarından birisi budur. Manda kaymaklı lokumun çok meraklısı hatta hastası diyebileceğim müşterilerim var. Onlar her sezon başında talepte bulunurlar" diye konuştu.
DHA
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