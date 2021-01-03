Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın
|03 Ocak 2021 10:33
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Karaman'da bir engelli bakım merkezinin yatakhane kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kılbasan köyündeki engelli vatandaşların yatılı kaldığı bir bakım merkezinin yatakhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Merkezin personeli, yatakhanelerde kalan engelleri tahliye etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen ve ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan zihinsel engelli 10 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Merkezin yöneticisi Abdulkadir Ötgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıktığı binada 27 kişinin kaldığını söyledi.
Yangının elektrik kontağından çıktığını düşündüklerini ifade eden Ötgün, "Görevlilerimiz yangını fark ederek müdahale ediyorlar. Dumandan etkilenenleri hemen çıkarmışlar. Tahliye ettikten sonra itfaiye ekiplerimiz gelmiş." dedi.
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