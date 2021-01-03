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Ocak ayında hangi FETÖ sanıkları hesap verecek

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin ocak ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 20 dava görülecek. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 5 ildeki davalarda 981 sanığın yargılanmasına devam edilecek
 03 Ocak 2021 11:04
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Ocak ayında hangi FETÖ sanıkları hesap verecek

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin 2021'in ilk ayında 5 ildeki 20 davada 981 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Ocak ayında 5 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 20 dava görülecek.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlardan açılan davalarda 981 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da aralarında bulunduğu 512 sanığın yargılanmasına 4 Ocak'ta Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı dava ise 6 Ocak'ta İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanığın yargılandığı davaya da 13 Ocak'ta Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak.

Ocak ayında görülecek davalardan bazıları şunlar:

4 Ocak

Dava adı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin dava (512 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4-30 Ocak

Saat: 09.00

6 Ocak

Dava adı: Hrant Dink cinayetine ilişkin dava (76 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Ocak

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Ocak

Saat: 10.00

7 Ocak

Dava adı: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Ocak

Saat: 10.00

8 Ocak

Dava adı: FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Ocak

Saat: 10.00

12 Ocak

Dava adı: FETÖ'nün "karargahı" olduğu iddia edilen Pinhan Restoran'la ilgili dava (43 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Ocak

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ'cü eski polislerin DHKP/C'ye eleman sızdırma davası (13 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Ocak

Saat: 12.00

Dava adı: Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davası (81 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Ocak

Saat: 14.00

Dava adı: Mubariz Gurbanoğlu'nun "FETÖ üyeliği" suçundan yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Ocak

Saat: 11.00

13 Ocak

Dava adı: "Kaset kumpası" davası (171 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13-14 Ocak

Saat: 09.00

Dava adı: FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Ocak

Saat: 10.00

14 Ocak

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ davası (19 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Ocak

Saat: 11.00

19 Ocak

Dava adı: Hakan Şükür'ün babasının FETÖ'den yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Ocak

Saat: 14.30

20 Ocak

Dava adı: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Ocak

Saat: 10.00

21 Ocak

Dava adı: FETÖ'nün mahrem eyalet yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Ocak

Saat: 10.00

25 Ocak

Dava adı: FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Ocak

Saat: 10.00

26 Ocak

Dava adı: Kapatılan Samanyolu TV'nin Genel Yayın Yönetmeninin yargılandığı FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Ocak

Saat: 10.00

27 Ocak

Dava adı: MİT tırlarının durdurulması davası (20 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 27 Ocak

Saat: 10.00

28 Ocak

Dava adı: FETÖ'nün sözde "kadim abi"si Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Ocak

Saat: 10.00

29 Ocak

Dava adı: FETÖ'nün mahrem eyalet yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Ocak

Saat: 10.00
Anadolu Ajansı
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