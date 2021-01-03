1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni yılda gözler Meclis'te olacak

Meclis'in 2021'deki ilk işi teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak olacak. Hukuk ve ekonomi alanında reform yapılması ile hayvan haklarının korunmasına yönelik kanun teklifleri de planlanan düzenlemeler arasında yer alıyor
 03 Ocak 2021 11:08
+Aa- Yazdır
Yeni yılda gözler Meclis'te olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2021'e önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle başlayacak.

Meclis, yeni yılda da toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek. TBMM Genel Kurulu, 2021'in ilk toplantısını 26 Ocak Salı günü gerçekleştirecek.

Meclis'in yeni yıldaki ilk işi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacak.

Teklifle, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesinin artırılması, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkması, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanacak hukuk ve ekonomi reformu üzerindeki çalışmaların tamamlanarak, düzenlemenin Meclis'e sevk edilmesi öngörülüyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği düzenleme konusunda özellikle Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili milletvekillerinin yoğun çalışma yürüttüğü biliniyor.

Meclisin, yeni yılda önemli sosyal yaraya da çözüm üretmesi bekleniyor. Bu kapsamda hayvan haklarının korunmasını içeren kanun teklifinin, Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Meclis'in çalışma usullerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne adapte edilmesi ilişkin içtüzük değişikliğini, yeni yılda siyasi partilerinin temsilcileriyle görüşerek değerlendirecek.

Meclis, bu süreçte birçok uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi ile 2019 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu'nu da ele alacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sakın konuşma: CHP'den tacize uğrayan kadına baskı
03 Ocak 2021 07:29		 Çok para birikti! Yabancılar yatırım yapacak ülke arıyor
03 Ocak 2021 07:11
Engelli çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama
03 Ocak 2021 06:21		 3 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
03 Ocak 2021 00:06
Ersin Tatar: Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşma
02 Ocak 2021 23:50		 İzmir Valiliğinden SMA hastası bebeğe ilişkin açıklama
02 Ocak 2021 22:13
Başkan Ali Erbaş: Bu yeni yılı 'merhametle diriliş yılı' yapalım
02 Ocak 2021 21:18		 Bakan Koca: Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım
02 Ocak 2021 20:28
Kurtulmuş: Erken seçim tartışmalarını yapmak vakit israfıdır
02 Ocak 2021 19:41		 Bakan Soylu: Evden hırsızlıkların çözülmesi yüzde 38'e çıktı
02 Ocak 2021 19:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:19 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?13:12 - Jandarma suçluları yapay zekayla yakalayacak12:57 - Bir zamanların efsanesiydi, şimdi vitrinde göz kamaştırıyor12:54 - Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim12:51 - Trabzon kurallara uydu, vaka sayıları azaldı12:39 - Okul bahçesine indi, müdür elleriyle besledi
12:30 - Bakanlıktan 'Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3-Büyülü Gökkuşağı' kitabı hakkında karar12:26 - İnternet bağımlısı çocuklar 'savaş ve strateji oyunları'na yöneldi12:13 - Vaka sayısı 85 milyonu geçti... İşte en çok vaka görülen ülkeler12:07 - Bakan Soylu'dan, 'Çatır çutur devam' paylaşımı11:57 - MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi11:53 - 'Sadece fiziksel değil psikolojik bir savaş da veriyoruz'
11:48 - İstanbul'da barajların doluluk oranı korkutan seviyenin de altına indi11:41 - 2 genci öldürerek gömen şüpheliler: İyi çekin11:37 - Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu11:33 - Vaka sayısı son 4 ayda 3 kattan fazla arttı11:28 - Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
11:25 - Pandemi nedeniyle yazlıklar artık 'kışlık' oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Asgari ücret artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?
Engelli çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama
Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
Türk bilim insanları yaptı! 15 saniyede korona teşhisi
Çok para birikti! Yabancılar yatırım yapacak ülke arıyor
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Sosyal denge sözleşmelerine ücretsiz kreş, kamp, otopark gibi maddeler konulamaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir tek sana yazıyorum,bir tek senin için burdayım. 7
3 günlük yasağa 4 gün demek 6
bitcoin 1
30 yıldır görmeyen adamın gözünü açmak 2
Köprü geçişlerine 25 zam yapılması 3
80 ler yabancı popüler müziği 2
farkında olmadan milyon şarkı ezberlemek 1
magnus carlsen 1
1 Ocak 2021 hava sıcaklığının anormal olması 3
flight 19 olayı 2
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam