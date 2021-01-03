Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü, yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 7,03 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.