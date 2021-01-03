Koronayı yenen Sağlık Müdürü: Kendi evinde hapis gibisin

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip görevine dönen Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, "Kendi evinde hapis gibisin. Çocuğun ve sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır." dedi.

Hambolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yorgunluk, baş ağrısı ve nefes darlığı şikayeti üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Tedavisine evinde başlandığını ifade eden Hambolat, "İlaçları düzenli kullanmanın tedavimde katkısı çok büyük oldu. Evde izolasyonda olmanın verdiği psikolojik baskı çok yorucu oluyor. Bu süreçte iştah olmadığı için yorgunluk aynı düzeyde artıyor. Tedavimin üçüncü gününden sonra baş ağrısı azaldı fakat yorgunluk kısmı biraz daha uzun sürdü. Beşinci günde yaptırdığım test de pozitif çıktı. İzolasyon süremi 10 gün uzattık. Bu süreç içerisinde bol miktarda sıvı almanın önemi bariz bir şekilde karşıma çıktı." diye konuştu.

Hambolat, izolasyon sürecinin zorluğuna değinerek "Kendi evinde hapis gibisin. Çocuğun ve sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır." değerlendirmesini yaptı.

- "Erken tanı, tedavi ve kontrollü izolasyon fayda sağladı"

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının hastalığa karşı korunmada çok büyük rol oynadığının altını çizen Hambolat, şöyle devam etti:

"Tavsiyem; çok klişe olacak ama maske, mesafe ve hijyen önemli. İmmün sistemini güçlendirecek yiyecekler ve vitamin takviyeleri almak çok önemli. Kişinin dinç kalması adına sağlam yemesi, dinlenmesi ve riskli ortamlardan uzak durmaya çalışması gerekiyor. En ufak bir şikayetle ilgili soru kafamızda oluştuğu esnada en yakın sağlık tesisine başvurmamız gerekiyor. Erken tanı, tedavi ve kontrollü izolasyonun sağlanması süreçte çok fazla fayda sağladığını kendi hayatımda gördüm."

Hambolat, insanların, kendileriyle ilgili tedbirler konusunda bazen rehavete kapılabildiğini belirterek "Kendi adıma en çok korktuğum nokta benden kaynaklı bir bulaşıdan dolayı sevdiklerimin, ailemin ve çevremin zarar görmesi. İnsanlar 'Bana bir şey olmaz' diyebiliyor ama sevdiklerine bir şey olmasının sebebi olmanın yükünü kaldıramaz. Dolayısıyla mümkün mertebe kendimizi korumamız, aslında sevdiklerimizi korumamız noktasında bir sonuca yol açacak. Bunun için mutlaka kendimizi koruyalım ki sevdiklerimize bulaş sebebi olmayalım." ifadelerini kullandı.