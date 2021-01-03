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Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı

2020'yi yüzde 56,4 artışla 454,1 liradan tamamlayan gram altın, 19 yılın en yüksek kazancını sağladı. Yılı yüzde 25,2 yükselişle 1.900,83 dolardan kapatan altının onsu ise 10 yılın en yüksek artışını kaydetti
 03 Ocak 2021 11:28
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Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı

Altının gram fiyatı, 2020'de yüzde 56,4 artarak 19 yılın en yüksek kazancını sağladı.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan risk algısı, salgın nedeniyle merkez bankaları ve hükümetlerce alınan trilyonlarca dolarlık önlemler, ABD ile Çin arasında devam eden gerginlik, ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu ve salgında ikinci dalga endişeleri, altın fiyatlarının 2020 yılında kayda değer bir şekilde artmasına neden oldu.

2020'de 540,6 lirayla rekor seviyeye çıkan altının gram fiyatı, yılı yüzde 56,4 artışla 454,1 liradan tamamlayarak 19 yılın en yüksek kazancını sağladı. Altının gram fiyatı, 2001 yılında yüzde 119,1 değer kazanmıştı.

Yatırımcıları geçen yıl altına yönlendiren bir başka faktör, küresel çapta rekor düşük seviyelerde seyreden faiz getirileri oldu. Böylece altın, getiri arayışında öne çıkan yatırım araçlarından biri haline geldi.

Analistler, geçen yıl merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi, risk iştahındaki bozulmalar ve Kovid-19'a ilişkin endişelerin sürmesinin altının ons fiyatını yukarı yönde desteklediğini, yıl içinde dolar/TL'deki yükselişlerin de altının gram fiyatını tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Geçen yıl 2.075,11 dolarla tarihi zirvesini gören altının onsu ise 2020'yi yüzde 25,2 artışla 1.900,83 dolardan tamamlayarak 10 yılın en yüksek kazancını gerçekleştirdi. Altının onsu, 2010 yılında yüzde 29,6 değer kazanmıştı.

Merkez bankalarının faiz indirimleri ve bol likidite, geçen yıl altının ons fiyatının yükselmesine neden oldu. Analistler, 2020 yılında küresel ekonomideki belirsizliklerin de altının ons fiyatını yukarı yönlü etkilediğini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle yıl sonuna doğru kısıtlamaların tekrar artması risk algısını yükseltirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faizlerde değişiklik yapmamasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın, risklere vurgu yaparak mali yardımların önemine dikkati çekmesi altının ons fiyatını destekledi.

Analistler, İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının da altının ons fiyatının yükselmesine sebep olduğunu aktardı.

- "2021'de altının gram fiyatı, dalgalı seyirde yükselişini sürdürebilir"

AA Finans Analisti İslam Memiş, Kovid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalarda altının değer kazandığını belirterek, altının gram fiyatının bu yıl dalgalı seyirde yükselişini sürdürebileceğini ifade etti. Memiş, "Ancak bugünkü koşulları göz önünde bulundurduğumuzda 2020'de yaşandığı kadar agresif dalgalanmalar ve yükselişler beklemediğimizi belirtmek isteriz." dedi.

Memiş, Kovid-19 salgını nedeniyle merkez bankalarının genişlemeci politikaları, bol likidite ve dolar endeksinin 107 seviyesinden 89'a gerilemesinin, 2020'de yatırımcıların Altın Bazlı Yatırım Fonları (ETF) alımlarının hızlanmasına yol açtığını, doların zayıf seyri ve bol likiditenin özellikle emtia talebini artıran nedenler olduğunu aktardı.

Yılın ilk çeyreğinde altının ons fiyatının 2.000 dolar seviyesinin üzerini test edebileceğini belirten Memiş, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü vaka sayılarının artması, kısıtlamaların sürmesi, mutasyona uğramış yeni tür virüs salgını, ABD hükümetinin 900 milyar dolarlık mali destek paketi ve şubat ayında yeni teşvik paketlerinin açıklanma beklentisi gibi nedenler, güvenli liman talebini artırabilir. Genişlemeci politikaların süreceğine dair merkez bankalarının açıklama yapmasının da altının ons fiyatını olumlu yönde destekleyecek faktörler olduğunu düşünüyoruz. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde ise aşı uygulamasıyla beraber vaka sayılarında azalma, kısıtlamaların kalkması ve ekonomilerde normalleşme bekliyoruz. Bundan dolayı altının ons fiyatında tekrar 2.000 dolar seviyesinin altına sarkmalar görebiliriz."

- "Altının onsu, 2021 yılında da yukarı yönlü hareketine devam edebilir"

Commerzbank Enerji, Tarım ve Değerli Metaller Analisti Carsten Fritsch de altının ons fiyatının 2021 yılında da yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini söyledi.

Altının ons fiyatının ağustos ayı başında rekor seviyeyi gördüğünü hatırlatan Fritsch, altının kasımda 4 yılın en keskin aylık düşüşünü gerçekleştirdiğini, bu düşüşte ana etkenin, aşılarla beraber 2021'de kademeli normalleşmeye dönüleceğine dair umutların meydana gelmesi olduğunu aktardı.

Fritsch, "Ancak biz bunu 2019'un ortalarında altında başlayan boğa piyasasının sonu olarak görmüyoruz. 2021 yılında mevcut koşullarla altının onsu, rüzgarı arkasına alabilir." dedi.
Anadolu Ajansı
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