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MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
 03 Ocak 2021 11:57
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MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'deki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi". ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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