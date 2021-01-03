MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
|03 Ocak 2021 11:57
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Suriye'deki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi". ifadelerine yer verildi.
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