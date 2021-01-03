Bakan Soylu'dan, 'Çatır çutur devam' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Soylu, "2020'de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "2020'de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti! 229 bin 156 kişi gözaltı 23 bin 693 kişi tutuklandı 23 milyar lira değerinde 114 milyon 509 bin 227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi. Ölümler ise 2017'de 941 iken 175'e düştü. 'Bataklık' dahil 158 bin 674 operasyon yapıldı. Çatır çutur devam" ifadelerini kullandı.