Bakanlıktan 'Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3-Büyülü Gökkuşağı' kitabı hakkında karar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, "Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3-Büyülü Gökkuşağı" isimli kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurul incelemesini yaptı. Kurul tarafından incelenen, "Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 -Büyülü Gökkuşağı" isimli kitapla ilgili, "Kitap çocuk iken gökkuşağının altından geçince kızlar erkek, erkekler de kız olur hikayesinden etkilenen Yılmaz'ın rüyasında arkadaşı Dilek'le gökkuşağının altından geçtikten hemen sonra ikisinin de cinsiyetinin değişmesi, daha sonra tekrar gökkuşağının altından geçerek eski hallerine geri dönmeleri anlatılmaktadır. Söz konusu kitapta cinsiyet değiştirmeyi özendirici bazı ifadelere yer verilmesinin kitabı okuyan farklı yaş gruplarındaki çocukları cinsel kimliklerini sorgulamaya yönelteceği bununla birlikte kitapta yer alan ifadelerin çocukların ruh ve duygu sağlığı ile dengeli gelişimine zarar verebilir; ayrıca, çocukların kişisel gelişimleri ve maneviyatları üzerinde olumsuz tesir oluşturabilir" değerlendirmesinde bulunuldu. Buna göre, "Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 -Büyülü Gökkuşağı" kitabının içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

"Sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek"

Kararla birlikte söz konusu kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek. 4 bin 957 adli bilirkişi rapor hazırlandı.

Kurul tarafından bugüne kadar gazete ve dergi gibi 12 bin 790 yayın ve 26 kitap değerlendirildi ve 19 kitap hakkında küçükler için zararlı olduğu yönünde karar verildi. Ayrıca müstehcenlik suçu ile ilgili 4 bin 957 adli bilirkişi raporu hazırlandı ve adli makamlara gönderildi.

MİM, devrede

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri yayınları ve uygulamaları doğrudan Bakanlığımıza ulaştırabilmeleri için Muzır İçeriklerle Mücadele (MİM) Platformunu oluşturduk. Vatandaşlarımız, çocukları için zararlı gördükleri yayınları bakanlığın web sayfasında yer alan (https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm) 'e-posta', 'WhatsApp' (+90 530 918 11 17) ve 'BİP' uygulaması seçenekleri üzerinden bildirebilecekler" ifadelerini kullandı.