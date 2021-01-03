1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlıktan 'Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3-Büyülü Gökkuşağı' kitabı hakkında karar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, "Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3-Büyülü Gökkuşağı" isimli kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi.
 03 Ocak 2021 12:30
+Aa- Yazdır
Bakanlıktan 'Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3-Büyülü Gökkuşağı' kitabı hakkında karar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, "Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3-Büyülü Gökkuşağı" isimli kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurul incelemesini yaptı. Kurul tarafından incelenen, "Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 -Büyülü Gökkuşağı" isimli kitapla ilgili, "Kitap çocuk iken gökkuşağının altından geçince kızlar erkek, erkekler de kız olur hikayesinden etkilenen Yılmaz'ın rüyasında arkadaşı Dilek'le gökkuşağının altından geçtikten hemen sonra ikisinin de cinsiyetinin değişmesi, daha sonra tekrar gökkuşağının altından geçerek eski hallerine geri dönmeleri anlatılmaktadır. Söz konusu kitapta cinsiyet değiştirmeyi özendirici bazı ifadelere yer verilmesinin kitabı okuyan farklı yaş gruplarındaki çocukları cinsel kimliklerini sorgulamaya yönelteceği bununla birlikte kitapta yer alan ifadelerin çocukların ruh ve duygu sağlığı ile dengeli gelişimine zarar verebilir; ayrıca, çocukların kişisel gelişimleri ve maneviyatları üzerinde olumsuz tesir oluşturabilir" değerlendirmesinde bulunuldu. Buna göre, "Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 -Büyülü Gökkuşağı" kitabının içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

"Sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek"

Kararla birlikte söz konusu kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek. 4 bin 957 adli bilirkişi rapor hazırlandı.

Kurul tarafından bugüne kadar gazete ve dergi gibi 12 bin 790 yayın ve 26 kitap değerlendirildi ve 19 kitap hakkında küçükler için zararlı olduğu yönünde karar verildi. Ayrıca müstehcenlik suçu ile ilgili 4 bin 957 adli bilirkişi raporu hazırlandı ve adli makamlara gönderildi.

MİM, devrede

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri yayınları ve uygulamaları doğrudan Bakanlığımıza ulaştırabilmeleri için Muzır İçeriklerle Mücadele (MİM) Platformunu oluşturduk. Vatandaşlarımız, çocukları için zararlı gördükleri yayınları bakanlığın web sayfasında yer alan (https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm) 'e-posta', 'WhatsApp' (+90 530 918 11 17) ve 'BİP' uygulaması seçenekleri üzerinden bildirebilecekler" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona ile mücadelede 2020'deki sağlık yatırımları büyük katkı sağladı
03 Ocak 2021 11:11		 Tüm sağlık personelinin hizmet puanları güncellendi
03 Ocak 2021 10:14
451 bin mağdura 5,2 milyar TL tazminat
03 Ocak 2021 07:20		 Polisten kaçıp kendisini babasının iş yerine kilitleyen ehliyetsiz sürücüye ceza
03 Ocak 2021 06:33
İngiltere'den İzmir'e gelen kişiler 14 gün karantinaya alınacak
02 Ocak 2021 21:50		 Elektronik kelepçe izleme merkezi bu ay faaliyete geçecek
02 Ocak 2021 16:41
Polis ekiplerine mukavemet eden Kovid-19 hastası yurda yerleştirildi
02 Ocak 2021 14:57		 Kayseri'de karantina ihlali yapan kadın kontrol noktasında yakalandı
02 Ocak 2021 14:55
Trafik kazalarında can kayıpları son 10 yılda yüz binde 13,4'ten 5,9'a düştü
02 Ocak 2021 14:44		 İçişleri Bakanı Soylu: Kadın cinayetleri yüzde 21 düştü
02 Ocak 2021 14:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:19 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?13:12 - Jandarma suçluları yapay zekayla yakalayacak12:57 - Bir zamanların efsanesiydi, şimdi vitrinde göz kamaştırıyor12:54 - Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim12:51 - Trabzon kurallara uydu, vaka sayıları azaldı12:39 - Okul bahçesine indi, müdür elleriyle besledi
12:30 - Bakanlıktan 'Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3-Büyülü Gökkuşağı' kitabı hakkında karar12:26 - İnternet bağımlısı çocuklar 'savaş ve strateji oyunları'na yöneldi12:13 - Vaka sayısı 85 milyonu geçti... İşte en çok vaka görülen ülkeler12:07 - Bakan Soylu'dan, 'Çatır çutur devam' paylaşımı11:57 - MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi11:53 - 'Sadece fiziksel değil psikolojik bir savaş da veriyoruz'
11:48 - İstanbul'da barajların doluluk oranı korkutan seviyenin de altına indi11:41 - 2 genci öldürerek gömen şüpheliler: İyi çekin11:37 - Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu11:33 - Vaka sayısı son 4 ayda 3 kattan fazla arttı11:28 - Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
11:25 - Pandemi nedeniyle yazlıklar artık 'kışlık' oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Asgari ücret artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?
Engelli çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama
Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
Türk bilim insanları yaptı! 15 saniyede korona teşhisi
Çok para birikti! Yabancılar yatırım yapacak ülke arıyor
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Sosyal denge sözleşmelerine ücretsiz kreş, kamp, otopark gibi maddeler konulamaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kahve yakmak 3
oklava ile dövülen adam 5
kayseri 2
16 ilin bağlantı noktası 3
Erdoğan'ın türbanlı kadınlara vitrin mankeni demesi 5
yorgun mermi 6
güldür güldür show 2
lahana 1
seneye görüşürüz 2
vitrin mankeni 3
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam