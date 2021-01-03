Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim
|03 Ocak 2021 12:54
|+Aa- Yazdır
Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artıran İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarına uygulama noktaları kurdu. 16 KIB 60 plakalı kamyonetin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarını uymayarak, kaçmaya başladı. Polis ekipleri de kaçan kamyonetin peşine düştü. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından kamyonetini bir fabrikanın bahçesine park eden sürücü, koşarak kaçtı. Polis ekipleri kamyonetin plakasından yaptığı sorgulamada sahibinin Ahmet Ö. olduğunu tespit etti. Ahmet Ö. ile iletişime geçen ekipler, aracı oğlu Furkan Ö.'nün kullandığını belirledi.
Aracının park edildiği yere gelen Ahmet Ö., oğlunu telefonla arayarak, polislere teslim olması gerektiğini söyledi. Ahmet Ö.'nün ısrarına rağmen Furkan Ö. polise teslim olmadı.
'ÇOCUĞUM BAŞIMA BELA OLDU'
Polis ekipleriyle konuşan Ahmet Ö., "Ben polis karakoluna ve jandarmaya gittim. Elimizde tutamıyoruz çocuğumu. Başımıza bela oldu. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şikayete gittik. Uyuşturucu kullanmaktan ertelenmiş cezası da var. İçeri girmeden ben bundan kurtulamayacağım. İçeri girsin yatsın da biz ailesi olarak rahat edelim. Ben nereye müracaat edeyim bilmiyorum" dedi.
BABA VE OĞLUNA CEZA
Polis ekipleri Furkan Ö.'ye kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle 314 TL, polisin ihtarına uymaması nedeniyle 166 TL, ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle 2 bin 699 TL ve araç sahibi Ahmet Ö.'ye de 2 bin 699 TL ceza uyguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Soylu'dan, 'Çatır çutur devam' paylaşımı
03 Ocak 2021 12:07
|2 genci öldürerek gömen şüpheliler: İyi çekin
03 Ocak 2021 11:41
|Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın
03 Ocak 2021 10:33
|Banka çalışanı müşterilerinin imzalarını taklit edip, 12 milyon TL kredi çekti
03 Ocak 2021 10:03
|Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan lüks cip hırsızlığı
03 Ocak 2021 09:35
|'Aşı olmayana kız yok' diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı
03 Ocak 2021 09:19
|Bu yıl şüpheli kadın ölümleri arttı
03 Ocak 2021 08:59
|Önce evini yaktı, sonra güzel görünmek için polise dil döktü
03 Ocak 2021 06:49
|Kuyumcuya giren iki hırsız suçüstü yakalandı
03 Ocak 2021 06:42
|Kısıtlamayı ihlal edip, polisle tartışan sürücü gözaltına alındı
02 Ocak 2021 22:10