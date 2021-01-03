1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarma suçluları yapay zekayla yakalayacak

ASELSAN'ın sunacağı teknolojilerle asayiş uygulamaları için akıllı kontrol noktaları kurulacak. Kontrol noktalarında personelin inisiyatifiyle yolları kesilen araçlar, geliştirilecek algoritmalar sayesinde öncelikle sistem tarafından üretilecek alarmlara göre durdurulacak, araçlara ve içindeki şahıslara yönelik kontroller ASELSAN ürünleriyle yapılacak
 03 Ocak 2021 13:12
+Aa- Yazdır
Jandarma suçluları yapay zekayla yakalayacak

Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Devriye Uygulaması ile asayiş uygulamalarında yeni bir dönem başlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan "Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi Sözleşmesi-Sözleşme Değişikliği-1" ile Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı olan Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Devriye Uygulaması Projesi başlatıldı.

Sözleşme kapsamında, ASELSAN tarafından asayiş hizmeti sağlayan jandarma ekiplerine, veriye dayalı karar alınmasını sağlayan ve operasyonel faaliyetlerin hızlandırılması amaçlı ürünlerle birlikte yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar teslim edilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları kapsamında, toplam 7 yere akıllı kontrol noktası kurulacak. Yol kontrol noktalarında personelin inisiyatifinde yolları kesilmekte olan araçlar, kurulacak sistemlerle geliştirilecek algoritmalar dahilinde üretilecek alarmlara göre durdurulacak. Durdurulan araçlara ve içindeki şahıslara yönelik kontroller ASELSAN ürünleriyle yapılacak.

Kurulacak merkezi sistemler ile tüm Türkiye ve karakollarda Akıllı Jandarma Devriye Uygulaması aktif hale gelecek. Bu uygulama üzerinden kimlik, şahıs ve araç plakası denetimleri merkezi olarak mobil uygulamalarla yapılacak.

Uygulama için yaka kamerası, araç içi yüz tespit kamerası, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama, plaka tanıma sistemi, jandarma yüz tanıma uygulaması ve yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemleri ile bilişim altyapılarından yararlanılacak.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ASELSAN'ın küp uydusu için geri sayım
02 Ocak 2021 16:23		 Coğrafi bilgi sistemlerinin verilerine e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabilecek
30 Aralık 2020 11:05
Türksat 5A 5 Ocak'ta fırlatılacak
29 Aralık 2020 07:15		 Yerli ve milli torpido geliştirilmesi projesi: ORKA
27 Aralık 2020 12:34
'Beynimiz 2030'da bulut bilişime bağlanacak'
27 Aralık 2020 07:04		 Türk mühendislerin geliştirdiği eSIM tanıtıldı
24 Aralık 2020 13:09
Apple'dan sonra bir teknoloji şirketi daha otomobil pazarına giriyor
23 Aralık 2020 21:20		 Analistler: 'Azerbaycan, Türk SİHA'larıyla üstünlük sağladı'
23 Aralık 2020 20:29
WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
23 Aralık 2020 13:19		 Türk mühendisler geliştirdi! eSIM 2021'de hayata geçecek
22 Aralık 2020 16:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:19 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?13:12 - Jandarma suçluları yapay zekayla yakalayacak12:57 - Bir zamanların efsanesiydi, şimdi vitrinde göz kamaştırıyor12:54 - Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim12:51 - Trabzon kurallara uydu, vaka sayıları azaldı12:39 - Okul bahçesine indi, müdür elleriyle besledi
12:30 - Bakanlıktan 'Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3-Büyülü Gökkuşağı' kitabı hakkında karar12:26 - İnternet bağımlısı çocuklar 'savaş ve strateji oyunları'na yöneldi12:13 - Vaka sayısı 85 milyonu geçti... İşte en çok vaka görülen ülkeler12:07 - Bakan Soylu'dan, 'Çatır çutur devam' paylaşımı11:57 - MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi11:53 - 'Sadece fiziksel değil psikolojik bir savaş da veriyoruz'
11:48 - İstanbul'da barajların doluluk oranı korkutan seviyenin de altına indi11:41 - 2 genci öldürerek gömen şüpheliler: İyi çekin11:37 - Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu11:33 - Vaka sayısı son 4 ayda 3 kattan fazla arttı11:28 - Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
11:25 - Pandemi nedeniyle yazlıklar artık 'kışlık' oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Asgari ücret artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?
Engelli çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama
Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
Türk bilim insanları yaptı! 15 saniyede korona teşhisi
Çok para birikti! Yabancılar yatırım yapacak ülke arıyor
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Sosyal denge sözleşmelerine ücretsiz kreş, kamp, otopark gibi maddeler konulamaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Vita Brevis 1
kayseri 2
telefonumu ve kimliğimi vericem 5
Karantinadaki hasta çocuğuyla aynı evde kalabilir 3
oyunculuğu vay be dedirten filmler 1
gargut 2
02.01.2021 galatasaray vs fenerbahce maçı 5
Bir tek sana yazıyorum,bir tek senin için burdayım. 7
30 yıldır görmeyen adamın gözünü açmak 2
uçakta sigara içen vatandaş 4
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam