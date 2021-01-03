1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucunun yeni yılda okulların yüz yüze eğitime başlamasında belirleyici faktörlerden biri olacağını bildirdi
 03 Ocak 2021 13:19
+Aa- Yazdır
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının s.onucunun yeni yılda okulların yüz yüze eğitime başlamasında belirleyici faktörlerden biri olacağını bildirdi

İlhan, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarda yapılması öngörülen telafi sınavlarının salgının seyrine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süre daha yüz yüze eğitime ara verilerek sürecin çevrim içi olarak devam ettiğini hatırlatan İlhan, alınan kararla 4 Ocak 2021 sonrasında okullarda telafi sınavlarının yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

İlhan, geçen eylül ve ekim aylarında bir süre yüz yüze eğitime başlandığını hatırlatarak, "O dönem okula gelen ile gelmeyen çocuklar kıyaslandığında, açıkçası okula gelenlerde çok ciddi bir enfeksiyon farkı görülmedi, hatta okula gelenlerde daha az enfeksiyon görüldüğü konusunda bilgiler söz konusu. Bunun da okula gelenlerin daha kontrollü olduğu, maske kullanıma özen gösterdiği, okula gelmeyenlerin ise parka ve dışarıda zaman geçirdiği, bulaşı yüksek olduğu yerlerde bulunduğu yönünde oldu." dedi.

Okulların, hastalıktan korunmaya yönelik ciddi önlemler aldığını belirten İlhan, bu kapsamda okulların maske temin ettiğini, dezenfektan kullanımına dikkat edildiğini, havalandırma ile düzenli temizlik yapıldığını, teneffüslerin ayarlandığını ve bir arada olunmasından kaçınıldığını anlattı.

Prof. Dr. İlhan, "Öğrencilerin toplu şekilde bir arada bulunması söz konusu olmadığında okulda bulaş azalacaktır. Yine aynı koşullar söz konusu olduğu takdirde bu dönem için de yine okulda bulaş ihtimali azalacaktır." diye konuştu.

- "Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz"

İlhan, okulların yüz yüze eğitime açılmasında hastalık seyrinin belirleyici olduğunun altını çizerek, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini ifade etti.

Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti:

"Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz. Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz. Bu nedenle yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak."

Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Okullarda yüz yüze eğitimin 15 şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.

Bu dönemde İl Hıfzıssıhha Kurullarına yine çok iş düşecektir çünkü okullar açıldıktan sonra bir okulda hasta sayısı çoğalırsa sınırlı bir kapatma ve uzaktan eğitimle devam edilmesi söz konusu olacaktır. Eylül-Ekim ayında da benzer bir yaklaşım olmuştu."

Hastalıktan korunmada maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralına tam uyum sağlanmasının önemine işaret eden İlhan, velilerin de çocukları okula getirip giderken araba içinde dahi maske takması, okul sonrası hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
23 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 tedavisi gören sendika başkanı, hayatını kaybetti
03 Ocak 2021 15:25		 Kuş sürüsüne çarpan THY uçağı acil iniş yaptı
03 Ocak 2021 15:12
'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan milyonlarca araç geçti
03 Ocak 2021 14:34		 Büyük tehdit! 60 günde kuruttuk
03 Ocak 2021 14:08
İnternet bağımlısı çocuklar 'savaş ve strateji oyunları'na yöneldi
03 Ocak 2021 12:26		 'Sadece fiziksel değil psikolojik bir savaş da veriyoruz'
03 Ocak 2021 11:53
Pandemi nedeniyle yazlıklar artık 'kışlık' oldu
03 Ocak 2021 11:25		 Koronayı yenen Sağlık Müdürü: Kendi evinde hapis gibisin
03 Ocak 2021 11:17
Sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti
03 Ocak 2021 10:57		 Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
03 Ocak 2021 10:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:28 - Filyasyon ekipleri tatil ve kısıtlamada da sahada15:27 - Defineciler tarihi kiliseyi talan etti15:25 - Kovid-19 tedavisi gören sendika başkanı, hayatını kaybetti15:21 - Müşterilerin imzalarını taklit edip, 12 milyon TL kredi çekti15:19 - Tekirdağ'da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı15:15 - Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ASELSAN ile görecek
15:14 - Bursa'da ekmek fiyatlarına zam geldi15:12 - Kuş sürüsüne çarpan THY uçağı acil iniş yaptı14:57 - Pınar Gültekin cinayetinde 2 rapor ortaya çıktı14:49 - Kalp hastası genç şadırvan girişinde ölü bulundu14:36 - Jandarmada yeni uygulama: Yapay zeka dönemi14:34 - 'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan milyonlarca araç geçti
14:26 - Bakan Varank konuştu: Volkswagen'in yatırımdan vazgeçti mi?14:13 - Bir garip kavga: Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar14:08 - Bel fıtığı rahatsızlığı olanlar polis olabilir mi?14:08 - Büyük tehdit! 60 günde kuruttuk14:07 - Galatasaray, Gomis sonrası golcüsünü bulamadı
13:59 - Bakanlıklardan ortak çalışma; pilot uygulama Ankara'da başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Asgari ücret artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?
Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
Engelli çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Büyük tehdit! 60 günde kuruttuk
Türk bilim insanları yaptı! 15 saniyede korona teşhisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tansiyonu düşürmek için 2
wuhan'da yılbaşının çılgınca kutlanması 6
2020 fragmandı asıl film şimdi başlıyor 3
telefonumu ve kimliğimi vericem 5
Nabıyonuz La Değişikler 11
Vita Brevis 2
İtalya'daki Sağlık çalışanlarının aşıya hayır demesi 5
Ben sözcü gazetesini okumuyorum kimse de para verip almasın 9
seneye görüşürüz 2
80 ler yabancı popüler müziği 2
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam