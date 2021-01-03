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'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan milyonlarca araç geçti

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan en önemli yol güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimini geçen yıl 11 milyon 466 bin 505 araç kullandı
 03 Ocak 2021 14:34
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'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan milyonlarca araç geçti

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan en önemli yol güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden geçen yıl 11 milyon 466 bin 505 araç geçiş yaptı.

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden her gün binlerce araç geçiyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara yönü, geçen yıl 14 Ekim-10 Kasım tarihlerinde tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle ulaşıma kapalı kaldı. Çalışmalar kapsamında Ankara yönüne ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve D-100 kara yolu üzerinden sağlandı. Çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3. viyadükleri üzerinde bulunan derzler yenilendi ve yol tekrar asfaltlandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimini geçen yıl 11 milyon 466 bin 505 araç kullandı. Bölgede en fazla yoğunluk Kurban Bayramı tatilinde ve yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı dönemlerde hafta sonları yaşandı.

- Bölge 7/24 gözetim altında

Otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli kesimi ve Kaynaşlı Gişeleri arasında bulunan 23 kilometrelik kesim, Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden 7/24 esasına göre 92 kamerayla izleniyor.

Merkezde görev yapan personel, kameralara yansıyan olaylara kısa sürede müdahale ederek yolun ulaşıma kapanmasının önüne geçiyor.

Otoyolun trafiğe kapanması durumunda sürücülerin otoyolda mağdur olmaması için ekipler, alternatif yol güzergahları belirliyor. Sürücüler, oluşturulan noktalardan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Böylece otoyolda yaşanabilecek olumsuzluklar minimum seviyeye düşürülüyor.

- Kış tedbirleri alındı

Güzergahta mevsim koşullarına bağlı olarak geçen yıl kasım ayının ortasından itibaren kış tedbirleri alındı.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Güzergahta, 12 "ekipmanlı kamyon", 1 "vakumlu süpürge", 1 çekici, 1 kurtarıcı, 1 rotatif, 3 yükleyici ve 1 vinç olmak üzere 20 iş makinesi 1 Nisan'a kadar görev yapacak.

Kar ve buzla mücadele için 5 bin 550 ton tuz ve 82 ton eriyik kullanılması planlandı. Görevliler, zaman mefhumu gözetmeksizin vatandaşların güvenli, konforlu ve rahat yolculuk yapmaları için yoğun çaba gösteriyor.
Anadolu Ajansı
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